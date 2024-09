Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại con gái của người tình

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn (SN 1991, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo nội dung vụ án, Lê Minh Toàn có quan hệ yêu đương và chung sống như vợ chồng với chị P.T.B. ở xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc). Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 5/2024, giữa Toàn và chị B. xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tình cảm và tiền bạc, nên Toàn không còn ở chung với chị B..

Khoảng 17h30 ngày 11/5, sau khi đã uống rượu cùng bạn xong, Toàn đến nhà bà P.T.T. (là mẹ ruột chị B.) ở xã Hồng Sơn để nhậu tiếp.

Lúc này, bà T. đi công việc, ở nhà chỉ có cháu H.T.K.P. (SN 2019, con gái ruột của chị B.) đang chơi một mình. Toàn nhớ lại việc mâu thuẫn với chị B. và cho rằng mình bị chị B. phản bội nên đã nảy sinh ý định xâm hại cháu P. để trả thù chị B..

Toàn bế cháu P. vào nhà tắm và thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu P.. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Toàn dặn cháu P. không được nói cho bà ngoại biết. Toàn ở lại chơi, ngủ qua đêm tại nhà bà T.. Đến sáng ngày 12/5, Toàn đi về nhà ở xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc).

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn. (Ảnh: CACC).

Sau khi phát hiện sự việc, ngày 12/5, người nhà nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã mời Toàn đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với bé P., đồng thời, thực hiện các biện pháp điều tra cần thiết.

Sau khi có kết quả giám định, cùng với tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Lê Minh Toàn.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn