Khởi tố 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng

Đồn Biên phòng Na Loi, Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, vào hồi 9h30’ ngày 25/6, tại khu vực suối Nậm Tắm, gần mốc quốc giới 401, cách đường biên giới Việt Nam - Lào về phía Việt Nam khoảng 30m, thuộc bản Na Khướng, xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Loi phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an xã Na Loi phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (ảnh BĐBP NA)

Các đối tượng bị bắt giữ là Lầu Bá Rùa (SN 1988), Lầu Bá Cu (SN 1991) và Lầu Bá Ca (SN 1994), cùng trú tại Bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng thể thao.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Na Loi mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với 3 đối tượng theo khoản 1 Điều 304 của Bộ luật Hình sự.

Hiện, hồ sơ, tang vật và 3 đối tượng đã được bàn giao cho Phòng PA09, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo quy định.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn