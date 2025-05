Nghệ An: Khởi tố nữ "đạo chích" từng có 3 tiền án

Ngày 12/5, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Hồ Thị Huyền (sinh năm 1996, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Hồ Thị Huyền đã đột nhập vào 2 cửa hàng tạp hóa thuộc xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp trộm cắp 1 điện thoại di động và 19 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Minh Hợp đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Hồ Thị Huyền (ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, Huyền đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó, vào ngày 10/5, đối tượng cũng đã trộm cắp 2 điện thoại di động tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn.

Tài sản trộm cắp được đối tượng đã tiêu xài cá nhân. Riêng số điện thoại di động chưa tẩu tán, đối tượng đã giao nộp cho cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Hồ Thị Huyền là đối tượng từng có 3 tiền án về trộm cắp tài sản. Do không có nghề nghiệp ổn định lại lười biếng lao động nên sau khi chấp hành án phạt tù, đối tượng vẫn tái phạm.

Ngoài trộm cắp tại địa bàn, đối tượng còn qua các huyện phụ cận, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn