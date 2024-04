Khoảnh khắc tài xế vô cảm sau khi lái xe với tốc độ "bàn thờ" khiến 4 mẹ con tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 19/3 tại giao lộ South 192nd Street và 140th Avenue South ở Renton. Vào thời điểm trên, Chase Jones, 18 tuổi, di chuyển với tốc độ chóng mặt trên chiếc Audi A4 đời 2015 đâm bẹp dúm chiếc xe tải.

Nạn nhân là những người trong một gia đình gồm 4 mẹ con là Eloise (12 tuổi), Matilda Wilcoxson (13 tuổi), Buster Brown (12 tuổi) và người mẹ Andrea Hudson (38 tuổi). Trong xe còn có thêm hai con của nạn nhân Hudson may mắn sống sót kỳ diệu và hiện đang điều trị tại bệnh viện Washington.

Khuôn mặt vô cảm của nam tài xế trong phiên tòa gần đây. Ảnh Dailymail

Xuất hiện tại tòa qua liên kết video từ giường bệnh vào thứ Hai ngày 1/4, Jones trông vô cảm khi nghe tòa án đọc cáo trạng. Thậm chí, anh ta còn không nhận tội. Nam tài xế có biểu cảm như đang nhịn cười trong phiên tòa. Các công tố viên cho biết, trước khi gây tai nạn nghiêm trọng này, nam tài xế 18 tuổi còn tông vào hai phương tiện khác.

Hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại cho thấy nam tài xế đã phóng rất nhanh. Ảnh Dailymail

Đại diện phía gia đình nạn nhân bức xúc cho biết, Jones đã không liên lạc với gia đình nạn nhân sau khi gây tai nạn.

Tòa án ấn định mức bảo lãnh cho Jones là 100.000 đô la và bị cấm lái xe trong một thời gian dài. Luật sư bào chữa cho nam tài xế khẳng định, Jones không cố ý gây tai nạn và cũng đã chịu hậu quả bị gãy tay, gãy chân nên cáo buộc tại tòa là không hợp lý, không đồng tình với mức ấn định bảo lãnh quá cao từ tòa án.

Ảnh của các nạn nhân được đặt ở hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Dailymail

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã phản bác cho rằng hành vi lái xe vượt ẩu của Jones là phạm pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng cần xử phạt thật nghiêm. Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Mức án dành cho nam tài xế vẫn chưa được kết luận chính thức.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn