Khoảnh khắc Su-30 thả bẫy nhiệt làm bùng nổ cảm xúc

Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.

Tác giả: V.Hoàng - Việt Hà - Lâm Chi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

