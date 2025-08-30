Khoảnh khắc Su-30 thả bẫy nhiệt làm bùng nổ cảm xúc

Tác giả: V.Hoàng - Việt Hà - Lâm Chi
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn
Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình
