Hai giờ tổng duyệt diễu binh ở Ba Đình

Khu thể thao Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ. Từ 5-6h sáng, người thân và bạn bè đã đứng đợi ở cổng sau, mong được gặp con em sau buổi diễu binh. Chiến sĩ Tống Thị Thu Hà, khối nữ Biệt động Sài Gòn, xúc động khi gặp lại mẹ và gia đình. Bà Lý Thị Lương cho biết, để gặp con gái, cả nhà đã từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều hôm trước. "Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng mãn nguyện rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi ôm con trong bộ quân phục. Ảnh: Thanh Hằng