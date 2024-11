Khoảnh khắc máy bay rơi xuống đường khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Cảnh quay ghi lại cho thấy các mảnh vỡ bay khắp đường phố ở Ecuador khiến những nhân chứng bàng hoàng không tin vào mắt mình.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26/11 đã cướp đi sinh mạng của Đại úy Diana Estefaníaiz Solis và Học viên Juan Andrés Pacheco Ramírez.

Chiếc máy bay rơi xuống đường.

Đoạn clip cho thấy chiếc máy bay lao xuống đất khi đang thực hiện chuyến bay hướng dẫn. Người đi bộ dừng lại và nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay nằm ngửa giữa đường phố đông đúc ở Thành phố La Libertad.

Thân máy bay không nảy hoặc trượt trên đường mà dừng lại ngay khi đâm xuống đất. Một người đi xe đạp đã bị thương khi bị một mảnh vỡ của máy bay đâm trúng. Người đàn ông được nhìn thấy ngã khỏi xe đạp trong vụ tai nạn.

Các nhà chức trách cho biết gia đình các nạn nhân đang được hỗ trợ. Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

