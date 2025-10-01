Khoảnh khắc cha ôm con chạy lũ gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Người cha ôm con đi tránh bão Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.

Ngày 29/9, mạng xã hội lan truyền video đầy xúc động khi người cha ở vùng lũ đưa các con vội vã từ nhà chạy sang hàng xóm ở nơi cao hơn để tránh cơn mưa lũ sắp ập đến.

Người cha bế trên tay em bé nhỏ nhất, hai đứa con lớn chạy theo phía sau. Giữa cơn mưa như trút nước, người chị gái nắm chặt tay em trai, dường như dùng hết sức để đuổi kịp bước chân của cha.

Trong giây phút gấp gáp, chiếc dép trên chân em út rơi xuống đất nhưng cha cũng không thể để ý. Người chị nhìn thấy, liền quay lại nhặt lên rồi cố gắng đuổi kịp cha cùng các em.

Khoảnh khắc cha ôm các con đi tránh bão gây xúc động. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip chỉ 7 giây những khiến nhiều người xem không kìm được xúc động. Bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn. Dân mạng dành lời hỏi han và xót xa trước hoàn cảnh của những người dân đang chịu ảnh hưởng của mưa bão.

"Nhìn mà rơi nước mắt, nhớ những ngày con còn nhỏ, mỗi khi mưa lớn tôi cũng bế con chạy đi trú như vậy", "Ngày bé mưa bão, bác mình cũng cõng hai chị em mình chạy về nhà bác để tránh lũ, còn cha mẹ ở lại chằng níu quanh nhà để không bị đổ. Giờ nhớ lại cứ rưng rưng", "Nhìn thấy chị gái quay lại nhặt dép cho em mà thương quá, mong mọi người đều bình an", người xem để lại bình luận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thao Pao (người đăng video) cho biết khoảnh khắc được anh ghi lại khi đứng trước nhà ở chợ Ba Tiên (Thái An, Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang). Xúc động vì hình ảnh người cha bảo vệ các con, anh đã đăng clip lên mạng xã hội.

"Gia đình các bé cũng ở gần đây. Hiện tại, các bé đều ổn và đã ở nơi trú an toàn", Thao Pao nói.

Anh cho biết thêm do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều khu vực ở Hà Giang (cũ) xảy ra mưa lớn, sạt lở. Ở nơi anh sống, mưa lớn trút xuống liên tục từ ngày 29/9 khiến nhiều hoạt động ngưng trệ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở nhiều tỉnh miền Bắc trong ngày 30/9.

Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang cảnh báo trong sáng 30/9, mực nước lũ trên sông Gâm tiếp tục lên với biên độ 1-4 m. Lũ trên sông Lô tiếp tục lên và dao động ở mức dưới báo động 1 (riêng tại Hà Giang cũ ở mức báo động 1 đến báo động 2).

