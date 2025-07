Người dân vùng hạ du Nghệ An trắng đêm chạy lũ

Tối và đêm qua (23/7), tại xã Vĩnh Tường vùng hạ du sông Cả, lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, khẩn cấp trực tiếp hiện trường các vùng bị ngập và có nguy cơ cao cùng người dân di dời người và tài sản.

Người dân xã Vĩnh Tường, Nghệ An dùng thuyền di dời tài sản trong đêm 23/7. Ảnh: Bá Thăng.

Ông Hoàng Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường cho biết, để ứng phó với tình trạng ngập lụt, xã Vĩnh Tường đã thành lập 3 tổ phản ứng nhanh do 3 lãnh đạo Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng và huy động 100% cán bộ, công chức cùng toàn bộ lực lượng quân sự, công an… và nhân dân các vùng không bị ảnh hưởng tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ngập di chuyển tài sản, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Trong đêm xã đã di dời hơn 281 hộ đến nơi an toàn. Nhờ sự có thông báo cảnh báo sớm của tỉnh, ngay cả gần 12h đêm qua, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gọi điện cho cả Bí thư, Chủ tịch xã chỉ đạo nên công tác ứng phó xã đã kịp thời và chủ động hơn rất nhiều.

Lực lượng phản ứng nhanh xã Vĩnh Tường đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Bá Thăng.

Toàn thôn Quyết Thắng có khoảng 290 hộ dân thì có đến hàng chục nhà dân đều bị ngập trong biển nước. Chỉ một số ít nhà ở trên đồi cao là nước chưa thể dâng đến.

Ông Trần Hữu Trường, thôn Quyết Thắng, xã Vĩnh Tường (Nghệ An) cho biết, mặc dù bà con có sự chuẩn bị nhưng vì nước dâng quá nhanh, bà con nhân dân trở tay không kịp. Từ sáng đến đêm, mực nước dâng từ sông Lam lên cao khoảng 3m, ruộng ngô sát bờ sông ngập hoàn toàn.

Đến 22h30 phút ngày 23/7, Quốc lộ 7A đoạn dưới chân dốc Dừa, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An nước lũ dâng cao khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể đi qua. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cảnh báo đường cấm người và phương tiện đi qua vì nước ngập úng.

Cổng vào thôn Quyết Thắng, xã Vĩnh Tường bị ngập sâu. Ảnh: Bá Thăng.

Đến sáng nay, tình trạng ngập lụt vùng hạ du dọc sông Cả tại tỉnh Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng.

* Một số hình ảnh vùng hạ du Nghệ An trong chiều 23 và đêm 23/7:

Di dời tài sản vùng ngập lụt hạ du sông Cả. Ảnh: Bá Thăng.

Người dân dùng thuyền di dời tài sản chiều 23/7.

Lực lượng quân sự, công an xã tham gia di dời tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Bá Thăng.

Người dân dùng nhiều loại phương tiện có thể để di dời tài sản tránh thiệt hại. Ảnh: Bá Thăng.

