Nước sông dâng cao sau bão Bualoi, người dân Nghệ An xuyên đêm chạy lũ

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phường Thái Hòa, Nghệ An di dời trong đêm 29-9 - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 30-9, thông tin với Tuổi Trẻ Online, ông Sầm Văn Dũng - chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quỳ Châu, Nghệ An - cho biết sau khi trời giảm mưa thì mực nước trên sông Hiếu có dấu hiệu rút nhưng hàng trăm hộ dân trên địa bàn vẫn còn bị ngập lụt, chia cắt.

Đây là những hộ dân nằm ở khu vực dân cư gần sông Hiếu - từng xảy ra đợt mưa lũ lịch sử vào năm 2023.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), mưa lớn kéo dài nên từ sáng 29-9 nước trên sông Hiếu dâng khiến 55 nhà dân bị ngập từ 0,8 - 1m, một số nhà dân ngập tới nóc. Xã Quỳ Châu đã phải di dời 100 hộ dân tới nơi an toàn.

"Xã đã di dời dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó bốn tại chỗ", ông Dũng nói.

Tại xã Quỳ Hợp, mưa lớn khiến hơn 180 nhà dân bị ngập, trong đó có gần 100 nhà bị ngập từ 2,5 - 3m.

Ngày 29-9, tại các xóm Yên Luốm, Khánh Quang, Sơn Tiến…lực lượng công an, quân sự xã Quỳ Hợp đã phải huy động thuyền và phương tiện cùng nhân lực đã kịp thời ứng cứu thành công 84 hộ dân với trên 250 nhân khẩu bị mắc kẹt trên mái nhà do lũ đột ngột dâng cao.

Bà con xã Vĩnh Tường, Nghệ An tất tả chạy lũ trong đêm - Ảnh: VĂN LANG

Trong đêm tối 29-9, nhiều gia đình ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An cũng hối hả chạy lũ khi nước sông Lam từ thượng nguồn đổ về dâng cao. Nước lên tới đâu, người dân kê cao đồ đạc tới đó.

"Nghe tin bão về, dự báo có mưa lớn và thủy điện xả nước để cắt lũ, chúng tôi chuẩn bị phương án di dời ngay để đảm bảo an toàn", ông Trần Văn Ngọc (43 tuổi) nói.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Nghệ An khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp ứng phó khi lũ trên sông Lam, sông Hiếu lên nhanh gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, trung du, ven sông, suối nhỏ và các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng 30-9, tại nhiều khu dân cư các phường TP Vinh (cũ), phường Cửa Lò, nước đã rút tuy nhiên tình trạng mất điện, sóng viễn thông vẫn còn gián đoạn.

Thống kê ban đầu, mưa bão Bualoi quét qua Nghệ An đã làm 1 người chết. Về nhà cửa, 10 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng; 724 nhà bị sạt lở, hư hỏng; 19.225 nhà tốc mái và hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập.

Quốc lộ 48 qua xã Quỳ Châu, Nghệ An bị ngập. Lực lượng chức năng phải cắm biển cấm người qua lại - Ảnh: SẦM DŨNG

Một số nhà dân ở xã Quỳ Châu, Nghệ An nước dâng gần tới nóc - Ảnh: SẦM DŨNG

Người dân hối hả mang tài sản đi sơ tán - Ảnh: SẦM DŨNG

Mưa bão dồn dập trong hai tháng qua khiến nhiều người dân Nghệ An rất vất vả - Ảnh: SẦM DŨNG

Nước lũ dâng ở xã Yên Hòa, Nghệ An - Ảnh: XOAN XOAN

Mưa lũ làm cầu qua xã Yên Hòa, Nghệ An bị trôi - Ảnh: XOAN XOAN

Quốc lộ 16 qua xã Huồi Tụ, Nghệ An bị sạt lở - Ảnh: DOÃN HÒA

Thống kê ban đầu mưa bão Bualoi quét qua Nghệ An đã làm 10 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn; 18 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng; 724 nhà bị sạt lở, hư hỏng; 19.225 nhà tốc mái và hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập - Ảnh: XOAN XOAN

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Nghệ An khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp ứng phó khi lũ trên sông Lam, sông Hiếu lên nhanh gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An - Ảnh: XOAN XOAN

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ