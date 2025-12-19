Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Đoạn clip được quay vào đầu tháng 12, bên ngoài một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại tại thành phố Hiếu Cảm (Xiaogan), tỉnh Hồ Bắc.

Trong video, người phụ nữ quỳ trên sàn, cầu xin chồng mua cho mình chiếc áo khoác phao giá 299 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng). Trong khi đó, theo Đài truyền hình Hà Nam (Henan TV), người chồng liên tục mắng mỏ cô suốt nhiều phút.

Người đàn ông đứng chống nạnh, với thái độ lạnh lùng và khinh miệt, liên tục hét lên: “Tôi không mua”, xuyên suốt đoạn video. Các chi tiết khác trong cuộc trò chuyện không thể nghe rõ trong clip.

Người vợ quỳ gối van xin chồng mua cho cô một chiếc áo khoác. Ảnh: SCMP

Không lâu sau màn cãi vã, người đàn ông bỏ đi để mặc vợ vẫn quỳ lại trên sàn trung tâm thương mại. Bản tin không cung cấp thêm thông tin về danh tính hay hoàn cảnh của cặp vợ chồng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với hashtag liên quan đạt hơn 60 triệu lượt xem.

Trong khi nhiều cư dân mạng lên án sự vô cảm của người chồng, câu chuyện cũng khơi lên cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề độc lập tài chính của phụ nữ.

“Một người đàn ông lạnh lùng như vậy, sao chị còn ở bên anh ta? Sao không ly hôn sớm đi?” – một tài khoản bình luận.

Một người khác viết: “Chị à, sao không tự mình kiếm tiền rồi tiêu tiền của mình? Nhân phẩm không có được bằng cách quỳ gối. Nếu anh ta yêu chị, anh ta đã không để chị phải cầu xin bất cứ điều gì”.

Một ý kiến khác đồng tình: “Sự việc này cho thấy tầm quan trọng của độc lập tài chính đối với phụ nữ. Phụ nữ phải luôn có khả năng tự nuôi sống bản thân, chỉ khi đó mới có thể sống có phẩm giá và tự do”.

Luật sư Lý Kiến Hành (Li Jianheng), làm việc tại tỉnh Hà Nam, cho biết trên mạng xã hội rằng tính xác thực của vụ việc hiện vẫn chưa được xác minh.

Theo ông, nếu đoạn video là dàn dựng, những người liên quan có thể bị cáo buộc cố tình kích động mâu thuẫn giới tính thông qua các tình huống bịa đặt.

Trong trường hợp gây ra tác động xã hội nghiêm trọng, họ có thể đối mặt với hình thức tạm giữ từ 5 đến 10 ngày, ông Lý cho biết.

Nếu sự việc là có thật, người phụ nữ hoàn toàn có cơ sở để kiện chồng ra tòa và yêu cầu phân chia tài sản chung.

“Nếu người chồng kiểm soát toàn bộ tài chính trong khi người vợ không có thu nhập, đồng thời từ chối chu cấp cho các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của vợ, cô ấy có quyền khởi kiện”, ông Lý nói thêm.

“Người chồng cũng cần ý thức rằng nếu có hành vi xúc phạm hoặc bạo hành tinh thần vợ, người phụ nữ có thể thu thập bằng chứng để tiến hành các thủ tục pháp lý”.

Nhận thức về độc lập kinh tế của phụ nữ tại Trung Quốc đại lục đang ngày càng gia tăng.

Một khảo sát được thực hiện vào tháng 10 tại thành phố Thiên Tân, với phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 65, cho thấy phần lớn người tham gia coi độc lập tài chính là yếu tố then chốt quyết định hạnh phúc của phụ nữ.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn