Khoảng 9,9 triệu lượt du khách đến Nghệ An trong năm 2025

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, năm 2025, toàn ngành Du lịch tỉnh nhà dự kiến đón và phục vụ 9.900.000 lượt khách tham quan, tăng 5% so với năm 2024, trong đó, khách lưu trú đạt hơn 6,22 triệu lượt và khách quốc tế đạt khoảng 135 nghìn lượt.

Tổng thu từ khách du lịch (bao gồm chi tiêu xã hội của du khách cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm) trên địa bàn tỉnh trong năm ước đạt 30.601 tỷ đồng; riêng doanh thu du lịch trực tiếp đạt khoảng 11.921 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt kế hoạch năm.

Nghệ An ước tính đón 9,9 triệu lượt du khách trong năm 2025.

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh năm 2025 ngành Du lịch Nghệ An phải đối mặt với không ít khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp.

Tuy nhiên, đây cũng là năm ngành du lịch Nghệ An có nhiều thuận lợi với nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành điểm nhấn thu hút du khách, như: Lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trong những tháng cuối năm, các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ, các khu, điểm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, cộng đồng tiếp tục duy trì sức hút ổn định - thông tin cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn