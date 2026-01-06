Gắp miếng cá, “trúng” lưỡi câu: Nhà hàng Michelin miễn hóa đơn 22 triệu, khách vẫn lạnh sống lưng

Gắp cá, phát hiện lưỡi câu giữa bàn tiệc sang trọng

Sự việc xảy ra tại Yu Waitan (Meet the Bund) – nhà hàng nổi tiếng chuyên ẩm thực Phúc Kiến cao cấp, nhiều năm liền đạt 1 sao Michelin và nằm trong danh sách “Top 50 nhà hàng châu Á”. Đây là địa chỉ quen thuộc của giới doanh nhân, nghệ sĩ và những thực khách sành ăn tại Thượng Hải, với mức chi tiêu trung bình khoảng 839 NDT/người, tương đương gần 3 triệu đồng cho một bữa ăn.

Lưỡi câu cá được thực khách tìm thấy trong món ăn. Nguồn: News China

Trong bữa tiệc gần đây, một thực khách đã gọi món “cá mặt đen hấp củ cải muối” – món ăn được xem là “signature” của nhà hàng. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng chuẩn của một nhà hàng sao Michelin: không gian sang trọng, cách bày biện tinh tế, nhân viên phục vụ lịch thiệp. Thế nhưng, khi gắp đến những miếng cá cuối cùng, vị khách bỗng sững người khi phát hiện một chiếc lưỡi câu cùng dây câu vẫn còn găm nguyên trong phần thịt cá.

Chiếc lưỡi câu sắc bén nằm trọn trong đĩa thức ăn, chỉ cần sơ sẩy một chút, hậu quả có thể không dừng lại ở “mất hứng ăn uống” mà còn là nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho khoang miệng hoặc đường tiêu hóa. Ngay lập tức, thực khách phản ánh với nhà hàng. Tổng hóa đơn của bàn tiệc này lên tới hơn 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng).

Trước phản ánh của khách, Yu Waitan đã nhanh chóng thừa nhận sự việc và đưa ra quyết định miễn toàn bộ hóa đơn. Hình ảnh chiếc lưỡi câu được lan truyền trên mạng xã hội và các trang tin Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi ít ai ngờ một nhà hàng danh tiếng đến vậy lại để xảy ra sự cố “khó tin” này.

Michelin cũng không miễn nhiễm: Một lưỡi câu, nhiều câu hỏi về an toàn thực phẩm

Trao đổi với báo chí Trung Quốc ngày 4/1, đại diện Yu Waitan cho biết bản thân các đầu bếp của nhà hàng cũng “vô cùng bất ngờ” khi biết trong món ăn lại có lưỡi câu. Theo phỏng đoán ban đầu, có thể con cá quá nhỏ, trong quá trình làm sạch, nhân viên sơ suất nên không phát hiện lưỡi câu còn sót lại. Nhà hàng khẳng định đã cử nhân sự theo dõi và xử lý vụ việc, đồng thời nhấn mạnh rằng họ “rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm”.

Dù vậy, với nhiều thực khách, lời giải thích này vẫn chưa đủ để xoa dịu cảm giác lo lắng. Yu Waitan không chỉ là một nhà hàng bình thường, mà là đại diện tiêu biểu cho ẩm thực Phúc Kiến cao cấp tại Thượng Hải và trên toàn Trung Quốc. Thương hiệu này nhiều năm liên tiếp được Michelin trao tặng 1 sao – biểu tượng cho chất lượng, kỹ thuật chế biến và trải nghiệm ẩm thực ở mức tinh tế. Năm 2025, nhà hàng còn được xếp hạng Black Pearl hai viên kim cương – danh hiệu dành cho các nhà hàng cao cấp hàng đầu tại Trung Quốc.

Chính vì thế, việc một chiếc lưỡi câu “lọt lưới” quy trình sơ chế đã khiến cộng đồng mạng đặt ra hàng loạt câu hỏi: Liệu những tiêu chuẩn kiểm soát nguyên liệu, sơ chế và phục vụ có đang được thực hiện nghiêm ngặt như lời quảng bá? Và nếu một nhà hàng sao Michelin còn để xảy ra sự cố như vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi ăn uống tại các nhà hàng bình dân hơn hay không?

Trên các diễn đàn ẩm thực, nhiều ý kiến cho rằng việc miễn hóa đơn là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều thực khách mong muốn hơn cả là những cam kết minh bạch về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, cũng như các biện pháp cụ thể để sự cố tương tự không tái diễn. Bởi một bữa ăn trị giá hàng chục triệu đồng không chỉ mua sự ngon miệng, mà còn là cảm giác an tâm tuyệt đối.

Chỉ một chiếc lưỡi câu nhỏ bé, Yu Waitan đã phải trả giá bằng uy tín và sự dè chừng của thực khách. Câu chuyện này cũng trở thành lời nhắc nhở rằng, trong thế giới ẩm thực cao cấp, đôi khi chỉ một chi tiết “lọt lưới” cũng đủ để làm lung lay niềm tin mà các nhà hàng mất nhiều năm mới xây dựng được.

Tác giả: Trang Đào (Theo Zhengzai News)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn