Fansipan -3 độ C, băng giá bao phủ nóc nhà Đông Dương

Băng giá bám dày trên cành cây, lối đi trên đỉnh Fansipan - Ảnh: AX

Cả miền Bắc đang chìm trong đợt rét đậm kéo dài, nền nhiệt giảm sâu trên diện rộng. Khoảng 6h sáng 7-1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) giảm xuống tới -3 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trên đỉnh Fansipan xuất hiện lớp băng dày nhất kể từ đầu mùa, tạo nên khung cảnh mùa đông đầy ấn tượng.

Trong mùa đông năm nay, nhiều lần băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan với lượng mỏng. Trước đó, ngày 18-12, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan.

Theo quan sát của nhân viên cáp treo Sun World Fansipan Legend, thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương tự với những năm tuyết phủ dày như 2019, 2021, tuyết rơi nhỏ rồi rơi nhiều và thường xuyên hơn và phủ dày hẳn.

7h sáng sương mù vẫn bao phủ trên đỉnh núi, nhiệt độ giảm còn -3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm 7-1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Nhiệt độ nhiều nơi giảm từ 4-7 độ C.

Lúc 5h30 sáng nay, nhiệt độ đo được tại các trạm đo từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Bộ đều dưới 15 độ C.

Băng giá xuất hiện dày nhất từ đầu mùa đông đến nay

Thấp nhất là trạm đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 2,9 độ C. Các trạm Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Tuyên Quang) nhiệt độ dao động từ 4-6 độ C.

Tại Tam Đường (Lai Châu), Sơn La (Sơn La), Mai Châu và Tam Đảo (Phú Thọ), Trùng Khánh (Cao Bằng), Sơn Động (Bắc Ninh) nhiệt độ ở ngưỡng 6-9 độ C.

Hôm qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên đỉnh núi Phja Oắc (Cao Bằng) xuất hiện băng giá dày đặc.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng, nhiệt độ nhích lên khoảng 17 - 19 độ C.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ