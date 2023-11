Khởi công dự án Khu du lịch văn hóa và dự án Thác 9 tầng tại khu vực mộ Bà Hoàng Thị Loan thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn và các xã, thị trấn trong huyện.

Về phía nhà đầu tư và đơn vị thi công có ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Tỉnh Nghệ An tự hào là quê hương, nơi sinh ra và góp phần hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tư tưởng vượt thời đại của người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây còn lưu lại những dấu ấn thiêng liêng về thời niên thiếu và hai lần Người trở về thăm quê. Đặc biệt, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn là nơi lưu giữ không gian văn hóa, lịch sử và nhiều tài liệu, hiện vật với 4 cụm di tích chính, 14 di tích thành phần, là 1 trong 5 di tích Quốc gia đặc biệt liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh của cả nước.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An luôn quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho quê hương. Với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, tỉnh Nghệ An đã triển khai lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020. Toàn bộ quy hoạch Khu di tích với tổng diện tích 287,86ha định hướng trở thành khu tưởng niệm danh nhân, địa điểm đón tiếp các thế hệ người Việt Nam, người nước ngoài đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu những ký ức về thời niên thiếu của Người.

Trong đó, Khu du lịch văn hóa là một hạng mục thuộc khu vực quy hoạch mở rộng phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, với mục tiêu là quần thể du lịch lịch sử - văn hóa hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Theo đó, khu du lịch được định hướng bố trí theo từng lớp: Khu công cộng, khu phục vụ du lịch, khu văn hóa, khu bảo tồn cảnh quan nông nghiệp với nhiều hạng mục công trình như xưởng sản xuất các sản phẩm nghệ thuật làm từ sen, không gian bảo tồn cảnh quan kiến trúc làng quê truyền thống vùng đất Nam Đàn, trung tâm dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe…

Dự án Khu du lịch văn hóa được đầu tư với quy mô xứng tầm sẽ là một không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển du lịch bằng tài nguyên văn hóa truyền thống của địa phương, gắn với những giá trị cốt lõi, bền vững của di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm văn hóa - lễ hội và khu du lịch lịch sử, văn hóa mang tầm Quốc gia và Quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định chấp thuận đầu tư cho nhà đầu tư thực hiện dự án

Cùng với Khu du lịch văn hóa, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cũng đồng hành với tỉnh Nghệ An, là đơn vị tài trợ, hoàn thiện ý tưởng, phương án thiết kế và đầu tư xây dựng công trình Thác 9 tầng tại khu vực Mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở núi Động Tranh, xã Nam Giang.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Dự án Thác 9 tầng được phê duyệt với tổng mức đầu tư 34.448.921.000 đồng, nguồn vốn do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ, với mục tiêu là công trình tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan - người mẹ đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan và góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc di tích Quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là 2 dự án du lịch quan trọng của tỉnh. Để dự án thực hiện đúng tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Đồng thời giao UBND huyện Nam Đàn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao cho nhà đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự và các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Tỉnh Nghệ An tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực và trách nhiệm của mình, nhà đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao, huyện Nam Đàn và các Sở, ngành liên quan triển khai dự án theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn lao động, môi trường. Phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 dự án vào ngày 19/5/2025 nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy giá trị đưa Khu du lịch văn hóa và tháp 9 tầng trở thành những công trình văn hóa, có tính biểu tượng, tương xứng với giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần tạo dựng, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, mang lại lợi ích cho cộng đồng...

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group phát biểu

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group cho biết, Tập đoàn rất vinh dự, tự hào khi được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An giao trọng trách khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế và xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn. “Chúng tôi nhận thức rằng, không phải ai cũng may mắn, vinh dự được giao sứ mệnh linh thiêng này. Bởi vậy, chúng tôi nguyện mang cả trái tim và khối óc, tập trung toàn bộ nguồn lực, tâm huyết, trí tuệ để thực hiện dự án. Tập đoàn T&T đã tham vấn ý kiến các chuyên gia hàng đầu của nước ngoài, mời các nhà sử học, bảo tồn văn hóa làm cố vấn; lắng nghe ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa tinh hoa thế giới gắn với văn hóa Việt Nam vào công trình đặc biệt quan trọng này”- ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Sự kiện khởi công 2 dự án trên có ý nghĩa to lớn, góp phần để Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khi di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào thực tế, đưa quần thể lịch sử - văn hóa, du lịch này xứng với tầm vóc của Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại - nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới; gìn giữ, phát huy tư tưởng, di sản của Người để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả: Phương Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn