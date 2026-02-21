Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, DNNN... chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp khối, xóm, bản, tổ dân phố

Sắp xếp, kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp: Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên địa bàn tỉnh trong đó chỉ đạo chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp khối, xóm, bản, tổ dân phố khi có chủ trương của Trung ương.

Cụ thể, để nâng cao nhận thức và thống nhất sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp các hội quần chúng; chuẩn bị phương án sắp xếp khối, xóm, bản, tổ dân phố

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; trong đó, tập trung:

(i) Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong tại các cơ quan hành chính nhà nước (đối với những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra);

(ii) Khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;

(iii) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ;

(iv) Rà soát biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, nhất là ở cấp xã để thực hiện việc điều chuyển, tuyển dụng đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng;

(v) Chủ động về mọi mặt để chuẩn bị phương án sắp xếp khối, xóm, bản, tổ dân phố khi có chủ trương, hướng dẫn của Trung ương./.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn