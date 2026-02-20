Thủ tướng: Mở đường cao tốc đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó

Tại các điểm đến thăm, kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực; trong đó đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo tích cực làm công tác giải phóng mặt bằng; huy động các già làng, trưởng bản, tôn giáo, chức sắc để vận động nhân dân nhường đất cho dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát, kiểm tra thi công Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Thủ tướng lưu ý quá trình làm phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nhân dân trong vùng dự án; chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; vận dụng cơ chế, chính sách sáng tạo, công bằng. Theo đó, Bí thư cấp ủy nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng để huy động lực lượng, không để giải phóng mặt bằng làm cản trở quá trình thi công của công trình.

Thủ tướng cho rằng: Lạng Sơn có lợi thế về phát triển kinh tế cửa khẩu, do đó muốn phát triển cửa khẩu thì phải có hệ thống giao thông thuận tiện. Quá trình thi công, cần có các giải pháp để tránh sạt lở, nhất là những đoạn ta luy có độ dốc lớn.

Thủ tướng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân cần bảo đảm chất lượng năm sau phải tốt hơn năm trước, thu nhập của người lao động cũng phải cao hơn năm trước; yêu cầu phải xây dựng lại đường găng tiến độ theo mốc tiến độ mới 30/4 chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng quân đội trên địa bàn tham gia hỗ trợ những công việc đơn giản trên công trường, thể hiện tinh thần quân đội là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất". Đồng thời yêu cầu phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương trưởng thành, phát triển, được tiếp cận công nghệ, quản trị, tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Nêu yêu cầu nỗ lực đến 30/4 năm nay phải hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Thủ tướng cho rằng khi mở đường cao tốc đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nâng cao hiệu quả của đất đai, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân, phát triển kinh tế địa phương.

Thủ tướng tặng quà động viên chúc Tết các đơn vị đang thi công Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tại các điểm đến thăm trên công trường, Thủ tướng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân cần bảo đảm chất lượng năm sau phải tốt hơn năm trước, thu nhập của người lao động cũng phải cao hơn năm trước; yêu cầu phải xây dựng lại đường tăng tiến độ theo mốc tiến độ mới 30/4 chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công tăng cường bảo đảm chất lượng, tiến độ, các yêu cầu kỹ mỹ thuật, an toàn lao động; phải "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm "3 ca, 4 kíp"... để hoàn thành Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng góp phần để người dân phấn khởi hơn, nâng cao thu nhập hơn, mở ra không gian phát triển lớn hơn cho đất nước.

Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Được khởi công từ ngày 21/4/2024, tuyến cao tốc này kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. Dự án được triển khai trong điều kiện địa hình và thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. Riêng năm 2025, mưa lũ kéo dài khiến thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 4 tháng. Trong năm 2026, dự án đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ giai đoạn 1 và mở rộng giai đoạn 2 (93 km), đưa vào khai thác trong tháng 12/2026, rút ngắn 12 tháng so với tiến độ hợp đồng.

