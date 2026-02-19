Niềm vui xuân mới trên bản vùng cao xứ Nghệ

Đứng bên hiên nhà vừa được bộ đội dựng lại, đôi bàn tay gầy guộc của ông Kha Văn Súng, bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý run run khi chạm vào cột nhà còn thơm mùi gỗ mới. Ông nhớ lại những ngày sau lũ, cả bản như một công trường đổ nát với bùn đất đặc quánh. Chính những cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong bùn lạnh hàng tuần liền để đào bới tìm những gì còn sót lại, khiêng từng hòn đá tảng đổ ập vào nhà dân.

Hình ảnh các chiến sĩ mặt lấm lem bùn đất, chia nhau gói cơm nắm, nhường tấm chăn khô cho cụ già và em nhỏ đã tạc vào lòng người dân vùng biên viễn ân tình sâu nặng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) trao quà tặng gia đình ông Vi Văn Hồng ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý dịp đầu năm mới.

Năm qua trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Xén, Tương Dương (tỉnh Nghệ An), những trận lũ ống, lũ quét đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ; nhiều trường học, cầu cống, đường sá hư hỏng nặng...

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các lực lượng khác, Mỹ Lý khó lòng gượng dậy nhanh đến thế”.

Với ông Bảy, sự có mặt của bộ đội không chỉ hỗ trợ về ngày công, vật chất mà còn là liều thuốc hồi sinh về tinh thần. Dân bản vẫn nhắc nhớ về bộ đội dầm mưa ròng rã, đôi vai bầm đỏ vì vác gỗ dựng nhà, dọn bùn đất, hay thức trắng đêm để khơi thông tuyến đường huyết mạch. Những việc làm nghĩa tình ấy đã viết tiếp truyền thống về tình quân dân cá nước giữa đại ngàn biên cương. Để khi Tết về, lòng dân Mỹ Lý mới được thảnh thơi nhìn hoa rừng khoe sắc.

Giờ đây, không khí đón Tết đã rộn ràng khắp các bản làng. Đi đến đâu trong mỗi câu chuyện bên bếp lửa hồng, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được nhắc đến với lòng yêu mến, kính trọng. Chị Lương Thị Thuần, bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai vừa tỉ mẩn dệt tấm thổ cẩm, vừa kể rằng: “Nếu không có bộ đội giúp dựng lại khung nhà, dọn bùn đất và khơi thông dòng suối, thì Tết này nhà tôi và nhiều gia đình khác chẳng biết lấy đâu ra chỗ để đặt mâm cỗ cúng tổ tiên... Người dân biết ơn bộ đội nhiều lắm”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) giao lưu văn nghệ cùng đồng bào Mông ở bản Nậm Càn, xã Na Ngoi trong những ngày xuân mới.

Những ngày đầu năm, trong tiết trời se lạnh, tiếng cười nói rộn lên từ các điểm sinh hoạt cộng đồng. Không khí vui xuân lan tỏa từ bản nọ sang bản kia. Ở sân nhà văn hóa, bà con múa lăm vông, khắc luống; thanh niên đánh cồng chiêng, kéo co... Gian bếp nào cũng đỏ lửa, bánh chưng, bánh tét xếp kín mâm. Tết ở miền Tây không cầu kỳ nhưng đủ đầy trong sự sum vầy và niềm tin vào một năm mới tốt lành.

Trước đó, trên những nẻo đường vào bản, bộ đội lại mang xuân đến sớm. Những chương trình như “Tết quân dân”, “Xuân biên cương", "Tết ấm cho em", "Hội chợ Tết 0 đồng” được tổ chức giản dị mà ấm áp. Ở đó có nồi bánh chưng chung, có những phần quà nghĩa tình dành cho hộ khó khăn, gia đình chính sách; những buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cắt tóc cho trẻ em.

Chiều biên giới, tiếng khèn Mông dập dìu vang lên hòa cùng tiếng chày giã bánh giầy rộn rã. Trong mỗi nếp nhà, mùi khói bếp lan tỏa tạo nên hương vị Tết rất riêng - Tết của sự hồi sinh và lòng biết ơn. Người dân miền Tây Nghệ An đón xuân này không chỉ bằng niềm vui của sự đủ đầy mà còn bằng hơi ấm của tình quân dân thắm thiết. Một thứ tình cảm đã được xây đắp qua gian khó, nay lại bừng sáng rực rỡ như sắc đào rừng bung nở giữa tiết trời xuân.

Tác giả: Huy Cường

Nguồn tin: qdnd.vn