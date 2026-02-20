Theo đó, sáng 20-2, Đội Cứu nạn - Cứu hộ thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang phát hiện một thi thể nam người nước ngoài cách xa bờ. Thi thể được đưa lên bờ trong tư thế không mặc quần áo.

Sự việc xảy ra ở bãi biển gần tháp Trầm Hương, đường Trần Phú. Nhiều người chứng kiến cho biết ngoài người nước ngoài, có một phụ nữ Việt đang được cấp cứu.

Sau khi xác nhận sự việc, lãnh đạo phường Nha Trang đã yêu cầu Công an phường Nha Trang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Một người nước ngoài tử vong trên biển Nha Trang, ảnh: Do Hung

Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, thời điểm này biển động và sóng rất lớn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải thường xuyên túc trực, nhắc nhở khi sóng lớn không thể tắm biển.

Tuy nhiên, nhiều người nước ngoài, kể cả du khách trong nước vẫn bất chấp nguy hiểm xuống tắm biển. Lực lượng cứu nạn phải thường xuyên hỗ trợ những người đuối nước.

Ban quản lý Vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển khi có sóng lớn, chấp hành nghiêm chỉ dẫn của lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động