Hot girl Tăng Mỹ Hàn diện váy xuyên thấu hút ánh nhìn

Trong giới hot girl Gen Z, Tăng Mỹ Hàn (biệt danh Babyboo) luôn là cái tên thu hút sự chú ý không chỉ bởi danh xưng "bạn gái tin đồn" của rapper HIEUTHUHAI mà còn nhờ gu thời trang biến hóa đa dạng. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi xuất hiện trong thiết kế váy xuyên thấu đầy táo bạo nhưng không kém phần sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Khác với những bộ cánh "bánh bèo" quen thuộc, chiếc váy xuyên thấu được Tăng Mỹ Hàn lựa chọn mang đậm tinh thần thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu vải mỏng manh kết hợp cùng các chi tiết đính kết tỉ mỉ giúp cô nàng khoe khéo làn da trắng ngần và vóc dáng mảnh mai không mỡ thừa. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế váy xuyên thấu ở phần chân váy tạo cảm giác "nửa ẩn nửa hiện", giúp cô nàng trông trưởng thành và gợi cảm hơn. (Ảnh: IGNV)
Để tiết chế độ "gắt" của trang phục, cô nàng chọn lối trang điểm trong trẻo và kiểu tóc buông xõa tự nhiên, giúp tổng thể vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh diện váy xuyên thấu của Tăng Mỹ Hàn đã nhận về "bão like" và rất nhiều lượt bình luận khen ngợi: "Quý cô", "slay quá đi mất thôi", "chèn ơi, cái đầm đẹp quá, tôn dáng, tôn da, quá yêu kiều". (Ảnh: IGNV)
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi món đồ Tăng Mỹ Hàn mặc đều nhanh chóng trở thành xu hướng. Cô có khả năng biến những trang phục tưởng chừng như khó mặc trở nên gần gũi và ứng dụng hơn. (Ảnh: IGNV)
Mỹ Hàn không ngại thử sức với từ đồ hiệu đắt đỏ đến các thiết kế từ local brand Việt chỉ vài trăm nghìn đồng. (Ảnh: IGNV)
Dù diện váy xuyên thấu hay váy ngắn khoe chân dài, cô luôn biết cách tận dụng xương quai xanh mảnh mai và vòng eo "con kiến" để làm điểm nhấn. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn