Hot girl Tăng Mỹ Hàn diện váy xuyên thấu hút ánh nhìn

Trong giới hot girl Gen Z, Tăng Mỹ Hàn (biệt danh Babyboo) luôn là cái tên thu hút sự chú ý không chỉ bởi danh xưng "bạn gái tin đồn" của rapper HIEUTHUHAI mà còn nhờ gu thời trang biến hóa đa dạng. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi xuất hiện trong thiết kế váy xuyên thấu đầy táo bạo nhưng không kém phần sang trọng. (Ảnh: IGNV)