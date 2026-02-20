Đi trong sắc Xuân

Du khách hành hương về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cùng với những nỗ lực phát huy, khai thác thế mạnh riêng có của mỗi địa phương, thời gian qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã cùng nhau xây dựng mối liên kết, đặt mình trong tổng thể không gian phát triển Bắc Trung Bộ để nâng tầm giá trị, hình thành nên một “hành trình văn hóa” ấn tượng.

Hành trình văn hóa ấn tượng

Đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Vương Hồng Thái ở xóm Sen 2 cùng đông đảo người dân Kim Liên (Nam Đàn) đã tề tựu tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và cầu mong năm mới quốc thái dân an. Từ mồng 1 Tết trở đi, Kim Liên trở thành điểm hẹn thiêng liêng của hàng vạn du khách đến từ Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh (Nghệ An), Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh)…

Trong không gian linh thiêng của làng Sen những ngày đầu năm, dòng người thành kính nối dài, tạo nên hình ảnh đẹp và xúc động của hành trình “về nguồn” đầu xuân. Giữa sắc xuân dịu nhẹ, hương trầm lan tỏa, từng đoàn người trang nghiêm dâng hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Xuân Bính Ngọ 2026, Kim Liên khoác lên mình diện mạo khang trang, rực rỡ cờ hoa. Không gian khu di tích được chỉnh trang trang trọng, hài hòa; các tuyến đường, khu vực đón tiếp, sân lễ hội sạch đẹp, tạo ấn tượng thân thiện mà vẫn giữ nét tôn nghiêm.

Giám đốc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên Nguyễn Bảo Tuấn cho biết: Mỗi ngày đầu xuân Bính Ngọ, khu di tích đón bình quân từ 7.000-10.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh, minh chứng cho sức hút đặc biệt của điểm đến văn hóa-tâm linh này.

Không chỉ người dân địa phương, trong tiết trời mưa xuân những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã về thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An). Mỗi người dâng lẵng hoa tươi, nén hương thơm với tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong về một năm mới bình an, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bà Nguyễn Thị Vân (phường Vinh Phú) chia sẻ: “Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên luôn là điểm đến đầu tiên của cả gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây cũng là dịp để gia đình giáo dục con cháu về công lao to lớn của Bác, từ đó các cháu thêm yêu quê hương, đất nước, trở thành người có ích cho xã hội”.

Cùng với điểm đến thiêng liêng Kim Liên, hành trình du xuân ở khu vực Bắc Trung Bộ còn nhộn nhịp tại nhiều điểm, tiêu biểu như: Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Đền Bà Triệu (Thanh Hóa), Chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông (Hà Tĩnh)... Bên cạnh đó, các khu vui chơi, du lịch sinh thái và tâm linh cũng tấp nập khách tham quan như VinWonders Cửa Hội, khu sinh thái Diễn Lâm, Khu du lịch sinh thái Eo Gió, đền Hoàng Mười, đền Cờn… Tại miền Tây xứ Nghệ, không khí đón xuân càng thêm rộn ràng. Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Lộc) với thảm hoa rực rỡ hàng chục héc-ta cùng trò chơi “Ném còn đầu xuân” thu hút đông đảo du khách trải nghiệm. Các điểm đến như Mường Lống Eco Garden, Farmstay Nhật Minh, Homestay Lâm Khang… trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, thích săn mây, ngắm hoa đào, hoa mơ và khám phá văn hóa đồng bào H'Mông, Thái trong những ngày đầu năm mới.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nẻo đường quê ở xứ Thanh, cờ đỏ sao vàng tung bay theo gió; nhiều gia đình dựng cây nêu có gắn bóng đèn led trang trí, nhấp nháy, chiếu sáng các khu dân cư. Năm nay, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tái hiện Lễ thượng nêu, thả cá vào ngày 23 tháng Chạp, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, khách thập phương cùng trải nghiệm tập quán cổ truyền, khích lệ giữ gìn nét đẹp truyền thống trong đời sống đương đại.

Ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân viên làm việc xuyên Tết để đón tiếp, hướng dẫn du khách dâng hương, tưởng niệm chu đáo. Khu di tích chú trọng chỉnh trang môi trường, xây dựng các tiểu cảnh vừa mang dấu ấn lịch sử, trang nghiêm, vừa thể hiện không khí chào mừng xuân mới. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, ngay từ đầu xuân, các khu-điểm du lịch đã chủ động làm mới sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh “Mùa xuân xứ Nghệ” qua bản đồ du lịch số và các tour liên kết “Một hành trình-nhiều điểm đến”. Sự kết nối giữa du lịch biển, tâm linh và sinh thái tạo nên sức hút đặc biệt, đưa Nghệ An trở thành điểm đến nhộn nhịp mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hợp tác khai thác lợi thế du lịch

Khu vực Bắc Trung Bộ có lợi thế nổi trội trong phát triển du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh nhờ hệ thống di tích, danh thắng và không gian văn hóa đa dạng, giàu chiều sâu lịch sử, cùng nhiều lễ hội truyền thống, làng nghề, tín ngưỡng dân gian đặc sắc. Thời gian qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã bố trí các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động xã hội hóa để bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị các di tích trọng điểm, di sản tiêu biểu, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững. Các tỉnh xác định nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh phải gắn chặt với bảo tồn và phát huy di sản, lấy bản sắc xứ Thanh, xứ Nghệ làm trung tâm, lấy trải nghiệm du khách làm thước đo. Từ đó chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa phù hợp; nâng chất lượng thuyết minh, dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giới thiệu di tích; thúc đẩy liên kết sản phẩm di tích-lễ hội-dịch vụ để hình thành các hành trình du lịch giàu chiều sâu văn hóa. Nhờ đó, lượng du khách tìm đến các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày càng gia tăng.

Chỉ tính riêng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 đã đón gần 58,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 129.000 tỷ đồng. Du lịch mùa Xuân nổi bật với các sản phẩm du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh, có sức hấp dẫn lớn trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp cao điểm đầu xuân, các điểm đến nêu trên mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách dâng hương, tham quan, chiếm khoảng 13% tổng lượng khách du lịch cả năm. Do khách văn hóa-tâm linh chủ yếu tham quan trong ngày, thời gian lưu trú ngắn, tổng thu từ phân khúc này chỉ chiếm khoảng 4,8% doanh thu du lịch cả năm. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương tổ chức hơn 100 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mỗi năm, trong đó khoảng 60% vào dịp Tết Nguyên đán và mùa xuân, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Thời gian qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ký kết và triển khai nhiều chương trình, thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch. Một số sản phẩm và chương trình du lịch liên kết khai thác hiệu quả, như: “Ba địa phương-một điểm đến, nhiều trải nghiệm”, “Hành trình qua các kinh đô Việt cổ”, “Con đường di sản miền trung”, “Hành trình theo chân Bác”...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai chương trình liên kết giai đoạn mới, phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch di sản, lịch sử liên vùng; tổ chức sự kiện chung và kích cầu mùa thấp điểm; chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực; đẩy mạnh truyền thông số, xây dựng hình ảnh điểm đến vùng Bắc Trung Bộ chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững.

Tác giả: Mai Luận - Thành Châu - Ngô Tuấn

Nguồn tin: nhandan.vn