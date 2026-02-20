Phát hiện xe khách 45 chỗ chở 109 người sau phản ánh qua zalo Cục trưởng CSGT

Theo thông tin từ đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã nhận được phản ánh qua tài khoản Zalo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình về tình trạng xe khách “nhồi nhét” hành khách trên tuyến Hưng Yên - Lai Châu.

Phương tiện bị phản ánh có tình trạng "nhồi nhét" khách. Ảnh: CACC



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, khoảng 21h ngày 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dừng và kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 17F-002.XX của nhà xe “D-T”.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế là Đinh Văn A. (SN 1982, trú tại Hưng Yên). Thời điểm kiểm tra, phương tiện loại 45 chỗ nhưng đang chở tới 109 người, vượt quá 64 hành khách so với quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi điều khiển ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly trên 300km nhưng chở quá số người được phép. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 75 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Công ty CP D‑T cũng bị xử phạt 150 triệu đồng do để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng phù hiệu “xe hợp đồng” trong thời hạn 2 tháng. Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 225 triệu đồng.

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết, lực lượng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là các hành vi chở quá số người, chở hàng hóa sai quy định, vi phạm tải trọng và tốc độ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin về các trường hợp xe khách vi phạm qua fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Cục trưởng CSGT để kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người dân sau kỳ nghỉ Tết.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV