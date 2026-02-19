Vợ một Cục trưởng là NSND đăng status 26 chữ về mẹ chồng gây chú ý

Vợ NSND Xuân Bắc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị Hồng Nhung - bà xã của NSND Xuân Bắc đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, chị Nhung viết: "Thế là con làm dâu mẹ 20 năm rồi đấy. Mẹ con mình chưa cãi nhau lần nào nhỉ? Hay mẹ con mình làm thử tí". Đính kèm là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hài hước của hai mẹ con ở sân nhà.

Chỉ vỏn vẹn chia sẻ dài 26 chữ và một tấm ảnh, vợ Xuân Bắc đã khiến nhiều người bật cười bởi sự hóm hỉnh, duyên dáng khi nói về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sau hai thập kỷ chung sống.

Dưới phần bình luận, không ít bạn bè và khán giả để lại lời khen ngợi xen lẫn trêu đùa. Có người viết: "Vừa giỏi, vừa khéo, vừa chăm… ai nỡ mắng câu nào!". Người khác hài hước bình luận: "Nhìn chị chống gậy lau nhà kia là bà rén rồi"; "Mẹ nhìn dáng đứng của chị là mẹ sợ rồi chị ạ"; hay "Cười không nhặt được mồm chị ơi. Tưởng mỗi ông chồng hài thì ra bà vợ cũng không kém phần long trọng".

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ qua vài dòng chia sẻ cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi, thoải mái trong gia đình nam nghệ sĩ, đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng hòa thuận suốt 20 năm qua.

NSND Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, gắn liền với các chương trình hài, đặc biệt là vai Nam Tào trong Táo Quân nhiều năm liền. Hiện anh đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh và bà xã đã có hơn 20 năm gắn bó, đồng hành từ khi chưa nổi tiếng đến lúc đạt được vị trí như hiện tại.

