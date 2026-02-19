Người đàn ông Trung Quốc bị 'thổi tung' nửa người, tử vong vì nổ pháo

Toàn bộ cảnh quay ghi lại việc anh ta châm pháo trên đường, quả pháo phát nổ ngay trước mặt. Beijing Youth Daily ban đầu đưa tin vụ việc xảy ra ở Hợp Phê, thủ phủ của tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Vụ việc được công khai vào ngày 10/2, nhưng nhiều dân mạng cho rằng vụ việc không phải mới vì họ đã lướt thấy video này trước đó. Người đàn ông mặc áo khoác đen được cho là đã uống rượu vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hình ảnh người đàn ông bốc cháy do tai nạn khi nổ pháo.

Theo camera ghi lại, anh ta mang một quả pháo lớn ra đường để đốt. Trước khi châm ngòi, anh ra hiệu cho một người gần đó lấy bật lửa.

Theo những thông tin được chia sẻ ở Trung Quốc, quả pháo hoa này có hai ngòi nổ: một ngòi nổ hẹn giờ và một ngòi nổ tức thời kích nổ nhanh có thể điều khiển từ xa.

Người ta tin rằng người đàn ông đã châm ngòi nổ nhanh, dẫn đến vụ nổ tức thì. Khi quả pháo hoa bất ngờ phát nổ, nó bắn ra những vệt sáng đỏ và trắng dày đặc cùng với khói.

Ngay sau đó, người đàn ông được nhìn thấy nằm bất động trên mặt đất, và thi thể của anh đang bốc cháy. Bạn bè và người thân trong cơn hoảng sợ đã cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Vụ tai nạn thương tâm lan truyền đã tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi về an toàn khi chơi các loại pháo. Trước đây, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm pháo hoa, nhưng nhiều khu vực chỉ áp đặt các hạn chế đối với việc trình diễn pháo hoa công cộng trong các mùa lễ hội.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn