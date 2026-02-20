Danh sách 7 nữ ứng viên thế hệ '2K' ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: GIA HÂN

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 15-3 tới. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 người.

Trong số danh sách 864 ứng viên, có 7 nữ ứng viên thuộc thế hệ "2K" tham gia ứng cử tại các tỉnh, thành phố.

1. Chị Ngô Kiều Anh, sinh năm 2000, là nhân viên Ủy ban Nhân sự Ngân hàng Agribank.

Nữ ứng viên này ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 của TP Hà Nội gồm các phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh.

2. Chị Hồ Thị Thúy Trang, sinh năm 2002, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã A Lưới 3, chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3, TP Huế.

Nữ ứng viên này ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Huế gồm các phường Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà và các xã Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền, A Lưới 1, 2, 3, 4, 5.

3. Chị Lỳ Mì Lé sinh năm 2001, dân tộc Si La, hiện đang là giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên.

Nữ ứng viên này ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Điện Biên, gồm phường Mường Lay và các xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Chà Tở, Mường Tùng, Pa Ham, Na Sang, Nậm Nèn, Mường Pồn.

4. Chị Lo Thị Bảo Vy sinh năm 2002, dân tộc Ơ - đu, hiện là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An.

Nữ ứng viên này ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An gồm các xã Mường Típ, Mỹ Lý, Mường Xén, Nậm Cắn, Hữu Kiệm, Mường Lống, Keng Đu, Na Loi, Na Ngoi, Chiêu Lưu, Huổi Tụ, Bắc Lý, Nhôn Mai, Yên Na, Nga My, Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông, Con Cuông, Châu Khê, Mậu Thạch, Môn Sơn, Bình Chuẩn, Cạm Phục, Yên Xuân, Vĩnh Tường, Anh Sơn Đông, Anh Sơn, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ.

5. Chị Hà Thị Ly sinh năm 2002, dân tộc Thái, hiện là viên chức nhà hát Lạc Hồng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Nữ ứng viên này ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Phú Thọ, gồm các xã Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương Bắc, Hoàng An.

6. Chị Bùi Hà Hải Yến, sinh năm 2001, dân tộc Thái, hiện là chuyên viên Phòng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Nữ ứng viên này ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Phú Thọ gồm các phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và các xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Tam Đảo, Tam Dương, Hội Thịnh.

7. Chị Đặng Thị Minh, sinh năm 2000, dân tộc Dao, hiện là nhân viên Văn phòng Đảng ủy xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh.

Nữ ứng viên này ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Quảng Ninh, gồm các phường An Sinh, Đông Triều, Mạo Khê, Bình Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ