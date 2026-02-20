Phẫn nộ clip con trai đánh mẹ gãy tay

Sáng 20/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh trong một gia đình, ghi lại cảnh bạo lực xảy ra vào khoảng 18h32 ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán). Hình ảnh cho thấy một người đàn ông cầm cần câu bằng nhựa liên tục đánh vào hai phụ nữ đang ngồi trên giường.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông tấn công mẹ và chị gái.

Theo nội dung video, người đàn ông vừa vung cần câu vừa lớn tiếng chửi bới. Khi người mẹ lớn tuổi ngồi cạnh đưa tay can ngăn, bà bị trúng vào tay.

Sau đó, người này tiếp tục rời khỏi phòng, quay lại với một con dao bầu trên tay, chĩa về phía mẹ và chị gái, kèm theo những lời đe dọa. Phát hiện camera đang ghi hình, người đàn ông đã chém làm hỏng thiết bị giám sát.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Cảnh Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh xác nhận sự việc xảy ra tại một hộ dân ở xóm Cuông vào tối mùng 3 Tết.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. Trong lúc xô xát giữa hai chị em, người mẹ đã can ngăn và bị thương ở tay. Bà sau đó được đưa đi cơ sở y tế băng bó do gãy tay.

Người mẹ bị gãy tay, phải bó bột sau khi vào can ngăn vụ xô xát.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể đã đến làm việc với gia đình để xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn