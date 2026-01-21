Nhà Hà Nội trong ngõ hẹp vẫn ngập sáng và thông gió

Nằm ẩn mình trong ngõ hẹp tại Hà Nội, TH+ House tọa lạc trên một khu đất hạn chế, mặt tiền rộng 2,5 mét, chỉ tiếp cận bằng lối đi bộ. Ảnh: Hoàng Lê
Tại các khu phố ngõ hẻm ở Hà Nội, mật độ dân cư thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng hơn là sự cô lập, định hình các tương tác xã hội hàng ngày. Đây là tiền đề cho phương án thiết kế của các kiến trúc sư. Ảnh: Hoàng Lê
Đáp ứng những thách thức điển hình của nhà ở mật độ cao, ánh sáng ban ngày hạn chế, thông gió kém, ngôi nhà đề cao sự cởi mở và cuộc sống gia đình sum họp. Ảnh: Hoàng Lê
Sự rộng rãi về không gian đạt được không phải thông qua kích thước, mà thông qua sự thông thoáng về thị giác, tính linh hoạt và một chuỗi các không gian đa dạng đáp ứng các nhu cầu, tâm trạng và mức độ riêng tư khác nhau. Ảnh: Hoàng Lê
Công trình mới được xây dựng như phần mở rộng của ngôi nhà hoàn thành năm 2021 trên khu đất liền kề, cùng thuộc sở hữu của gia đình. Ảnh: Hoàng Lê
Hai ngôi nhà kết hợp thành một tổ hợp nhà ở theo chiều đứng, đáp ứng nhu cầu thay đổi của gia chủ theo thời gian. Ảnh: Hoàng Lê
Những hạn chế về cấu trúc dẫn đến một hệ kết cấu được tổ chức xoay quanh một cột thép sơn đỏ đặt ở trung tâm, chạy xuyên suốt từ tầng một đến tầng bốn. Ảnh: Hoàng Lê
Cột thép đảm nhận vai trò chịu lực chính cho nhiều không gian như phòng trà, phòng khách, khu sinh hoạt chung, phòng ngủ trẻ em. Ảnh: Hoàng Lê
Nhờ dồn lực vào cột, tường bao quanh nhà được làm mỏng đi, giúp 'ăn gian' diện tích và nới rộng không gian sử dụng. Ảnh: Hoàng Lê
Các chiến lược thiết kế thụ động bao gồm mặt tiền hướng Nam, giếng trời, sàn nhà thoáng khí và các lớp chức năng đưa ánh sáng ban ngày vào sâu bên trong nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Sự đa dạng về vật liệu, sân thượng xanh và các khu vực trồng cây làm phong phú thêm trải nghiệm không gian và vi khí hậu. Ảnh: Hoàng Lê
Những khoảng mở hướng ra ngõ giúp ngôi nhà kết nối với nhịp sống bên ngoài. Ảnh: Hoàng Lê
