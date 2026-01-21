Nhà Hà Nội trong ngõ hẹp vẫn ngập sáng và thông gió

Sự rộng rãi về không gian đạt được không phải thông qua kích thước, mà thông qua sự thông thoáng về thị giác, tính linh hoạt và một chuỗi các không gian đa dạng đáp ứng các nhu cầu, tâm trạng và mức độ riêng tư khác nhau. Ảnh: Hoàng Lê