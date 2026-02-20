Báo Indonesia nói lời bất ngờ về bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam tham dự một loạt giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Truyền thông Indonesia mới đây đăng tải bài viết ca ngợi, đội tuyển Việt Nam đang trở thành “chuẩn mực” của bóng đá Đông Nam Á, trong khi Indonesia và Malaysia khó cạnh tranh nếu không dựa vào chính sách nhập tịch cầu thủ.

Theo Superball, sự tự tin của bóng đá Việt Nam đến từ chuỗi thành tích ấn tượng trong hai năm qua. Sau chức vô địch AFF Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng ở nhiều cấp độ.

Giữa năm 2025, U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á tổ chức trên đất Indonesia. Ở trận chung kết, Rồng vàng vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 1-0 đầy kịch tính.

U22 Việt Nam sau đó đã đoạt HCV SEA Games sau màn ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết giàu kịch tính sau khi đã bị dẫn tới 2-0.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi có được vị trí thứ ba chung cuộc. Tiền đạo Đình Bắc thậm chí còn đoạt một loạt giải thưởng cá nhân ở sân chơi này.

Điểm đáng chú ý, phần lớn thành công của Việt Nam đến từ lực lượng cầu thủ đào tạo trong nước, điều mà bóng đá Malaysia và Indonesia không thể làm được trong suốt nhiều năm qua.

Truyền thông Indonesia kết luận rằng nếu không có dàn cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ, Indonesia và Malaysia khó có thể cạnh tranh sòng phẳng với tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Sau những danh hiệu trong năm 2025, bóng đá Việt Nam hướng đến năm 2026 với nhiều kỳ vọng ở các giải đấu cấp độ Đông Nam Á và châu Á. Những giải đấu lớn các đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự năm 2026:

Vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia diễn ra từ ngày 6/1 tới 24/1: U23 Việt Nam. Vòng chung kết futsal châu Á tại Indonesia khởi tranh từ ngày 27/1 tới 7/2: Đội tuyển futsal Việt Nam.

Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á tại Australia từ ngày 1/3 đến 21/3 tại Australia: Đội tuyển nữ Việt Nam. Vòng chung kết giải U17 châu Á từ ngày 7/5 tới 24/5 tại Saudi Arabia: U17 Việt Nam.

Vòng chung kết giải Đông Nam Á (tức AFF Cup) từ ngày 24/7 tới 26/8: Đội tuyển Việt Nam. Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 20) từ ngày 19/9 đến 14/10 tại Nhật Bản: U23 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn