Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công An.

Cùng tham dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trần Lưu Quang – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Cuộc làm việc diễn ra trong dịp rất đặc biệt - kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn Nghệ An - quê Bác ngày càng phát triển, phát triển đi đầu. Tổng Bí thư cho biết, hiện đất nước đang phải làm nhiều việc rất quan trọng, phải tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó phải tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Với Nghệ An có nhiều thuận lợi khi không phải sáp nhập tỉnh, nhưng phải thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, đây cũng là việc cấp bách cần phải làm tốt, cùng với đó thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu đặt ra còn nhiều thách thức đòi hỏi tư duy, cách làm mới, phải phân công, phân nhiệm như thế nào cho thật hiệu quả, không vì tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy mà không quan tâm đến việc phát triển, tăng trưởng. Đi cùng với đó phải đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nghệ An có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng, tuyệt đối không được lơ là, không chỉ đảm bảo an ninh trong nước mà còn đảm bảo an ninh biên giới với nước bạn Lào. Và điều quan trọng là phải nâng cao đời sống cho người dân, làm sao để có sự phát triển hài hòa, bình đẳng của người dân ở mọi vùng miền. Mọi người dân ai cũng được chăm sóc, có cuộc sống ấm no... Đây chính là những việc phải làm thường xuyên và phải làm tốt.

19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh, điều kiện khó khăn hơn nhiều so với dự báo, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 và tác động phức tạp của tình hình thế giới đối với các hoạt động kinh tế - xã hội.

Bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng với Nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, trong đó có một số điểm sáng nổi bật. Dự kiến có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 02 chỉ tiêu cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2024 đạt 7,89%, cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 (6,97%). Quy mô GRDP năm 2024 đạt 216,9 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần năm 2020 (đứng thứ 10 trong các tỉnh khi chưa sáp nhập); GRDP bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng, tăng 1,45 lần so với năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2024 đạt 89.427 tỷ đồng, tăng bình quân 9,4%/năm; năm 2024 đạt 25.517 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, thu hút đầu tư có bước tiến vượt bậc, tăng mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án. Trong 3 năm (2022 - 2024), Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn đăng ký đạt trên 4,81 tỷ USD (gấp 4,5 lần số vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước); tính đến nay, có 150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 6,0 tỷ USD còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng về công tác an sinh xã hội, Nghệ An là tỉnh chủ động thực hiện sớm và tập trung thực hiện liên tục, quyết liệt, hiệu quả Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Tính đến ngày 10/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 16.202 căn/21.176 căn (xây mới 11.642 căn, sửa chữa 4.560 căn) đạt 76,5% mục tiêu giai đoạn 2023 – 2025...

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai toàn diện, đồng bộ. Thực hiện kịp thời việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương về chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kịp thời ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển khai việc tổ chức Đại hội theo Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và hướng dẫn mới của các cơ quan Trung ương.

Tỉnh Nghệ An mong muốn đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan Trung ương tạo điều kiện, hỗ trợ giúp tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng lưu ý một số phương án nhân sự cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc lưu ý một số nhiệm vụ thực hiện kết luận kiểm tra

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả nổi bật Nghệ An đạt được trong thời gian qua, nhất là về thu ngân sách, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng... Điều đặc biệt mà các đồng chí ghi nhận đó tinh thần đoàn kết thống nhất cao, cộng sự, chia sẻ trong nội bộ Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây chính là yếu tố quan trọng quyết định việc hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của tỉnh. Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về một số tồn tại, hạn chế liên quan đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, quy hoạch cảng nước sâu, phát triển trục đường Vinh – Cửa Lò... và đề nghị tỉnh làm tốt những nội dung này trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, quyết liệt trong xử lý các dự án kéo dài, tồn đọng có nguy cơ lãng phí, phải có giải pháp giải quyết đối với những dự án này; khẩn trương giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lưu ý một số nhiệm vụ trong thực hiện chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An tập trung chỉ đạo và truyền tải được nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trong xây dựng văn kiện các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tích cực tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện tổng rà soát nhân sự của toàn tỉnh để tổ chức sắp xếp đảm bảo các điều kiện để bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 không để gián đoạn. Tinh thần là đưa cán bộ huyện về công tác tại các xã, phường mới, nếu cần tăng cường cán bộ Sở, ngành cấp tỉnh về cơ sở...

