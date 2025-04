Khám xét trụ sở Công ty Chị Em Rọt, thu giữ hơn 24.000 hộp kẹo Kera

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 24.000 hộp kẹo Kera vẫn đang lưu giữ tại kho của công ty.

Trước đó, vào ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk.

Tang vật thu giữ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kho chứa hàng của công ty.

Như Báo CAND đã đưa tin, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kẹo rau của Kera do công ty CER (ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Từ đó đến tháng 2, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "một viên có thể thay một đĩa rau", "sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn". Tuy nhiên, một người tiêu dùng đã tự động mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với những gì quảng cáo sai sự thật.

Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995), sở hữu kênh TikTok Hằng Du Mục 4,9 triệu lượt thích, tài khoản Facebook 2,2 triệu người theo dõi, nổi tiếng thông qua các video với nội dung về cuộc sống, du lịch tại Trung Quốc. Còn Phạm Quang Linh (SN 1997), được biết đến với các video về cuộc sống Châu Phi, có hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng. Gần đây, cả hai thường xuyên xuất hiện trong các video livestream bán hàng trên mạng xã hội, có những video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt mua hàng.

Tác giả: Đức Mừng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân