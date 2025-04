Bị khởi tố, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đối diện mức án nào?. Ảnh: CA

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Luật sư Vũ Thị Thương Thương - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường hợp bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì mức án cao nhất có thể đối diện là 5 năm tù giam.

“Theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự 2015 thì người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên”, Luật sư Thương cho biết.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life có thể đối diện mức án chung thân?

Theo Luật sư Thương, đối với trường hợp ông Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life, mức án phạt tù cao nhất có thể đối diện là chung thân.

“Theo quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14) phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

- Làm chết 02 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên”, Luật sư Thương cho biết.

Như Báo Thanh tra đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can gồm:

Nguyễn Phong, sinh ngày 14/11/1986, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life, địa chỉ thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Lê Tuấn Linh, sinh ngày 19/02/1989, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ thường trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Lê Thành Công, sinh ngày 6/6/1989, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh ngày 10/12/1998, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, quê quán Nghệ An; Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du mục; sinh ngày 3/8/1995, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, quê quán Vĩnh Phúc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự. Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can trên.

Hồi tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Hình thức kiểm tra là đột xuất không thông báo trước. Đây là công ty sản xuất kẹo rau củ SUPERGREENS GUMMIES cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (TP Hồ Chí Minh). Sản phẩm này được Hoa hậu Thuỳ Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo rầm rộ trong thời gian qua. Trong các hoạt động quảng cáo, bán hàng, Quang Linh Vlogs nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau". Thông tin này lập tức nhận về những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng những người quảng cáo này đã thổi phồng công dụng. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi một người tiêu dùng đăng tải video cho biết đã đưa sản phẩm kẹo rau củ này đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia). Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ là 0,51g. Ngay lập tức cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

