Quang Linh Vlogs bị cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 4-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã ban hành Quyết định về việc thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), người Việt Nam ở Angola.

Quang Linh Vlogs bị khởi tố, bắt tạm giam

Căn cứ Điều 20, Điều 33, Điều lệ MTTQ Việt Nam, ngày 4-4-2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), người Việt Nam ở Angola.

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cơ quan, tổ chức có liên quan và ông Phạm Quang Linh thực hiện Quyết định này.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra hồi giữa tháng 10-2024, 397 đại biểu đã được Đại hội hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, trong đó có Phạm Quang Linh, đại diện cho khối kiều bào tại Angola.

Ngày 4-4, tại họp báo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác công an quý I-2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, cho biết: Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng", ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) cùng 3 đồng phạm.

Sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, quảng bá kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt trên nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Sản phẩm Thực phẩm bổ sung kera SuperGreens Gummies (Thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty Cp Asia life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12-12-2024 đến ngày 19-3-2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty, xảy ra tại TP HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với:

Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm";

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, về tội "Lừa dối khách hàng";

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng";

Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, về tội "Lừa dối khách hàng";

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua 135.325 hộp kẹo Kera biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng 3 - C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT 0904.58 28 82) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động