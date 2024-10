Khám phá vùng đất thiêng và di tích lịch sử Hưng Nguyên

Được thiên nhiên ưu đãi, Hưng Nguyên sở hữu những thắng cảnh tuyệt đẹp cùng dòng sông Lam hiền hòa và những cánh đồng bát ngát, nơi đời sống dân dã của người dân gắn liền với truyền thống lâu đời. Trong không gian ấy, những địa danh như Đền Ông Hoàng Mười, Đền Rậm, Đền Thanh Liệt, Lam Thành Sơn, Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trở thành điểm nhấn đặc biệt, là niềm tự hào của người dân nơi đây, đồng thời mang sức hút lớn với du khách gần xa.

Đền Ông Hoàng Mười - Điểm đến tâm linh

Đền Ông Hoàng Mười tại xã Hưng Thịnh là ngôi đền nổi tiếng nằm bên dòng sông Lam hiền hòa, được biết đến như một điểm đến tâm linh đầy huyền bí. Theo truyền thuyết, Ông Hoàng Mười là vị thần bảo hộ cho người dân, mang đến cuộc sống bình an và may mắn. Tương truyền rằng, người dân tin rằng ông sẽ phù hộ cho họ sức khỏe, tài lộc và sự may mắn trong cuộc sống. Vào ngày rằm mồng một hàng tháng, đặc biệt vào mùa lễ hội, Đền Ông Hoàng Mười trở thành một điểm hẹn tâm linh sôi động, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về Vào ngày rằm, mồng một hàng , đặc biệt Lễ hội được tổ chức vào tháng10 âm lịch,đã thu hút hàng ngàn du khách tập phương từ khắp nơi đổ về đền để dâng hương, cầu mong điều lành.

Những nghi lễ truyền thống tại đây, từ việc rước kiệu đến các hoạt động văn hóa đặc sắc, không chỉ là dịp để người dân thể hiện lòng thành kính mà còn là cơ hội để du khách trải nghiệm nền văn hóa tâm linh phong phú của người dân xứ Nghệ. Khung cảnh nơi đây, hòa quyện giữa thiên nhiên và tâm linh, khiến bất kỳ ai đến đây cũng cảm thấy thư thái, bình an.

Đền Rậm - cổ kính và huyền bí

Nằm cách không xa Đền ông Hoàng Mười, Đền Rậm xã Châu Nhân cũng là một điểm dừng chân độc đáo của Hưng Nguyên. Khác với Đền Ông Hoàng Mười, Đền Rậm thu hút du khách bởi vẻ cổ kính và cốt cách của nó, như đưa người tham quan trở lại thời kỳ lịch sử xa xưa. Nằm giữa cánh đồng xanh mướt, đền mang lại cảm giác hoài cổ, yên bình. Đền Rậm là nơi thờ Đây là nơi thờ các nhân vật lịch sử nổi tiếng như Lê Lợi và Nguyễn Quang Hợp, cùng các thiên thần như Cao Sơn Cao các... Năm 2008 Đền Rậm được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhậnDi tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật Quốc gia. Các câu chuyện dân gian ly kỳ, được truyền tai qua nhiều thế hệ, góp phần làm nên vẻ huyền bí cho ngôi đền

Lam Thành Sơn - Di tích lịch sử hùng vĩ

Trong hành trình khám phá Hưng Nguyên, du khách không thể bỏ qua Lam Thành Sơn thuộc xã Hưng Thành một trong những di tích lịch sử gắn liền với những cuộc chiến đấu oai hùng của người dân nơi đây. Lam Thành Sơn không chỉ là ngọn núi tự nhiên, mà còn là chứng nhân của những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhân dân Nghệ An từ thời phong kiến. Với những dấu tích lịch sử còn lưu giữ, nơi đây kể lại câu chuyện về tinh thần yêu nước và lòng kiên cường của dân tộc. Từ đỉnh núi, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm toàn cảnh vùng đất Hưng Nguyên trù phú, những cánh đồng mênh mông và dòng sông Lam thơ mộng. Đây là nơi mà bất kỳ ai yêu thích khám phá lịch sử đều không thể bỏ qua, để hiểu thêm về sự hy sinh và lòng dũng cảm của các thế hệ đi trước.

Lễ hội Rước Thần đền Thanh Liệt - Di sản văn hóa đặc sắc

Từ lam Thành Sơn các bạn di chuyển khoảng 1 km để khám phá Đền Thanh Liệt, một viên ngọc văn hóa tọa lạc bên bờ sông Lam tại xã Xuân Lam. Đền được xây dựng từ thời Lê Thánh Tông và thờ phụng các vị thần bảo hộ quan trọng như Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn và Bà Chúa Liễu Hạnh. Nét đặc sắc của đền không chỉ ở kiến trúc cổ kính mà còn ở lễ hội rước thần độc đáo diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 2 âm lịch, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội không chỉ thu hút đông đảo du khách mà còn mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng của cư dân địa phương. Hãy đến để trải nghiệm không khí linh thiêng và tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa xứ Nghệ

Quảng Trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tượng đài cách mạng

Từ Thành phố Vinh lên quê Bác, chúng ta có thể dùng chân tham quan Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh nằm bên QL 46 Thị trấn Hưng Nguyên. Đây là một biểu tượng của phong trào cách mạng Việt Nam và của chính tinh thần bất khuất của người dân Nghệ An. Là nơi ghi dấu phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931, phong trào đấu tranh chống lại sự đàn áp của chế độ thực dân, nhằm đòi lại quyền sống, quyền tự do cho nhân dân lao động.

Các tượng đài, tư liệu lịch sử trưng bày tại đây như đưa du khách quay lại một thời kỳ cách mạng đầy hào hùng. Không chỉ là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh, quảng trường còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc của người dân Hưng Nguyên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người khi đến tham quan.

Khu Di tích Lê Hồng Phong - Hành trình về nguồn

Cùng với đó, khu di tích Tổng bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông là một trong những điểm đến nổi bật khi du khách muốn tìm hiểu về những nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam. Lê Hồng Phong, nhà lãnh tụ cách mạng tiêu biểu, đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Khu di tích Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong là nơi tưởng nhớ, tôn vinh những cống hiến to lớn của ông. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của ông thông qua các tư liệu, hình ảnh trưng bày. Khuôn viên rộng rãi, không gian yên tĩnh, tạo ra một bầu không khí trang trọng, là nơi thích hợp để ôn lại lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc.

Khám phá văn hóa và đời sống làng Quê

Hưng Nguyên không chỉ thu hút du khách bởi những điểm đến tâm linh và lịch sử mà còn bởi những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, từ việc thu hoạch lúa đến chế biến các món ăn đặc sản như bánh gai, bánh đa, bánh cà, keo lạc hay các món từ cá, rươi sông Lam. Những hoạt động này giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân địa phương, đồng thời tạo ra sự gắn kết giữa du khách và cộng đồng.

Hành trình khám phá Hưng Nguyên không chỉ là chuyến tham quan thông thường mà là một cuộc hành trình trở về nguồn, giúp du khách thêm hiểu và yêu mến đất nước, con người Việt Nam. Mỗi di tích, mỗi ngôi đền đều mang trong mình những câu chuyện và bài học quý giá về lịch sử và văn hóa. Đến Hưng Nguyên, du khách không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà còn được hòa mình vào dòng chảy văn hóa, lịch sử của một vùng đất linh thiêng và đậm chất nhân văn. Hưng Nguyên với vẻ đẹp thanh bình và các giá trị văn hóa độc đáo chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi du khách những ấn tượng khó quên.

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn