Hưng Nguyên triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2024

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban tổ chức Lễ hội.

Mục đích của Lễ hội đền Ông Hoàng Mười là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tưởng nhớ công đức của các vị phúc thần như Ông Hoàng Mười, Song đồng Ngọc Nữ, Nguyễn Duy Lạc,… Thông qua lễ hội, mục tiêu là giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh lễ hội và giá trị di tích đến đông đảo người dân và du khách thập phương.

Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện, do UBND huyện chủ trì phối hợp cùng UBND xã Hưng Thịnh và Ban quản lý đền Ông Hoàng Mười. Thời gian diễn ra trong 2 ngày, từ 09/11 đến 10/11/2024 (tức ngày 09-10/10 âm lịch).

Lễ hội gồm hai phần: phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ truyền thống gồm: Lễ rước, Lễ yết cáo, Lễ đại tế và Lễ tạ. Phần Hội sẽ có các hoạt động như giải đua thuyền và thả đèn hoa đăng trên sông Mộc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung tổ chức. Mọi phần Lễ được yêu cầu phải đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định; các hoạt động văn hóa, thể thao cần thực hiện tốt. Đặc biệt, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm, và tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hà thống nhất phương án tổ chức Lễ hội, yêu cầu các phòng ban và đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban lễ hội. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh việc đảm bảo nghi thức truyền thống trong các phần Lễ, kiểm tra kỹ lưỡng mọi công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên Ban chỉ đạo và đơn vị phụ trách.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị tập trung tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng để quảng bá lễ hội đến du khách thập phương, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực lễ hội. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, và phân luồng giao thông trong những ngày lễ hội.Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, và phân luồng giao thông trong những ngày lễ hội cũng được nhấn mạnh. Ban tổ chức cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: Hà Huệ

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn