Khám phá công dụng tuyệt vời của củ dong riềng đối với cơ thể

Giá trị dinh dưỡng của củ dong riềng

Theo phân tích dinh dưỡng, trong 120g củ dong riềng có khoảng 17g carbohydrate, 0,6g protein và 1,5g chất xơ. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa các khoáng chất như kali, sắt, phốt pho và nhóm vitamin B - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của cơ thể.

Không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên, củ dong riềng còn là thực phẩm lành tính, phù hợp cho nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của củ dong riềng

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Củ dong riềng chứa khoảng 32% kháng tinh bột - loại tinh bột không bị tiêu hóa hoàn toàn trong ruột non. Nhờ đó, quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá nhiều. Hàm lượng chất xơ dồi dào cũng giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ quá trình giảm cân an toàn.

Thực phẩm lý tưởng cho người ăn kiêng không gluten

Củ dong riềng hoàn toàn không chứa gluten, phù hợp cho người mắc bệnh Celiac hoặc những ai nhạy cảm với gluten. Bột củ dong có thể thay thế bột mì trong các món ăn, vừa an toàn cho hệ tiêu hóa vừa đảm bảo hương vị thơm ngon tự nhiên.

Tốt cho hệ tiêu hóa và trẻ nhỏ

Theo y học cổ truyền, củ dong riềng có tác dụng làm dịu dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi, chướng bụng. Nhờ đặc tính dễ tiêu và không chứa gluten, loại củ này còn được dùng làm thực phẩm bổ sung nhẹ nhàng, an toàn cho trẻ nhỏ trong giai đoạn ăn dặm.

Giúp kiểm soát đường huyết

Mặc dù chứa nhiều carbohydrate, song nhờ có kháng tinh bột và chất xơ, củ dong riềng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Điều này giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Củ dong riềng chứa prebiotic - một dạng chất xơ đặc biệt giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy, bột củ dong có thể góp phần cải thiện chức năng miễn dịch, song cần thêm bằng chứng lâm sàng để khẳng định tác dụng này ở người.

Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

Với hàm lượng tinh bột cao, củ dong riềng giúp tăng độ đặc của phân, cải thiện tình trạng tiêu chảy và giảm tần suất đi ngoài. Ngoài ra, bột củ dong còn giúp bổ sung nước và điện giải, hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau khi bị mất nước.

Tốt cho tim mạch

Chất xơ và khoáng chất như kali trong củ dong riềng có tác dụng điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu (LDL). Sử dụng thường xuyên ở mức độ hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bảo vệ sức khỏe tim và mạch máu.

Hỗ trợ làm đẹp da

Các vitamin nhóm B và khoáng chất trong củ dong riềng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện tình trạng da khô. Trong công nghiệp mỹ phẩm, bột củ dong còn được ứng dụng trong sản phẩm thiên nhiên như phấn rôm, dầu gội khô hay bột khử mùi nhờ khả năng hút ẩm và làm mềm da nhẹ nhàng.

Cách sử dụng củ dong riềng hiệu quả

Củ dong riềng có thể dùng ở dạng tươi hoặc dạng bột. Trong ẩm thực, bột củ dong thường được dùng làm chất tạo sánh cho các món súp, thạch, bánh ngọt hay miến dong. Ngoài ra, nhờ khả năng hấp thụ dầu và làm mịn, bột củ dong còn được sử dụng trong ngành mỹ phẩm tự nhiên như:

Dầu gội khô: Giúp làm sạch tóc mà không cần nước.

Bột khử mùi: Khi kết hợp với dầu dừa hoặc baking soda, có thể khử mùi tự nhiên.

Phấn rôm cho trẻ nhỏ: Thay thế bột talc, giúp làm mềm và bảo vệ da bé.

Một số lưu ý khi sử dụng củ dong riềng

Nên dùng củ dong riềng trong bữa chính hoặc kết hợp với các món ăn khác, tránh ăn khi đói.

Người mới sử dụng nên thử với lượng nhỏ để kiểm tra phản ứng dị ứng.

Không nên lạm dụng quá mức, vì ăn nhiều có thể gây đầy hơi hoặc khó tiêu.

Cần rửa sạch và nấu chín củ dong riềng trước khi ăn để loại bỏ tạp chất.

Người đang điều trị bệnh hoặc dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Củ dong riềng không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mà còn là “thực phẩm vàng” cho sức khỏe. Việc sử dụng hợp lý và điều độ sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích dinh dưỡng, đồng thời mang lại sự cân bằng và năng lượng cho cơ thể mỗi ngày.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn