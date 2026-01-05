Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 03/01/2026, Công an xã Đại Huệ tiếp nhận đơn trình báo của hai hộ dân trú tại xóm Đại Thắng về việc bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Lưu Văn Cường tại cơ quan Công an.

Các tài sản bị mất gồm một lắc vàng, một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5i và một máy phát điện Shiruku 3500D, tổng trị giá ước tính trên 30 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đại Huệ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Với tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ trong ngày, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Lưu Văn Cường (SN 1986), trú tại xóm Đại Thắng, xã Đại Huệ, là đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Công an, Lưu Văn Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tang vật trong vụ án.

Lực lượng chức năng đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt và bàn giao lại cho các bị hại theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Đại Huệ tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn