Ngã ngửa trước nhan sắc thật của "Hồng Tỷ" đang quậy banh showbiz ngày đầu năm

Vụ việc hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ) phơi bày việc cô có quan hệ tình ái với 15 sao nam, thậm chí tung ảnh giường chiếu của "đỉnh lưu" Lộc Hàm lên mạng, gây chấn động Cbiz từ ngày 3/1 đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chủ đề xoay quanh câu chuyện này vẫn đang được đông đảo netizen quan tâm, bàn tán.

Trong đó, nhan sắc thật của Từ Hiểu Địch thu hút hàng triệu lượt tìm kiếm. Bởi trong 1 tiết lộ của mình, hot girl này cho biết Ngô Diệc Phàm từng khen cô là người có mặt mộc đẹp nhất trong số những mỹ nữ khuấy đảo cõi mạng mà "cựu đỉnh lưu" từng gặp. Do đó, ai cũng tò mò xem khi không có app làm đẹp hỗ trợ, cô gái đang khiến cả showbiz Hoa ngữ chao đảo trông như thế nào. Trên Douyin, từ khóa "gương mặt thật của Tư Hiểu Địch" nhanh chóng lọt top tìm kiếm.

Tư Hiểu Địch là cái tên "mở bát" drama của Cbiz năm 2026. Ảnh: Sina.

Rất nhanh sau đó, các "conan Internet" đã tìm ra diện mạo "không filter" của Từ Hiểu Địch. Trước cam thường của máy quay, gương mặt của hot girl ồn ào này được nhiều netizen nhận xét không giống với ảnh cô tự đăng lên mạng, đặc biệt là đôi mắt và sống mũi. Trong các bức ảnh đăng công khai, Tư Hiểu Địch có đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng.

Tuy nhiên, việc nhan sắc có sự khác biệt giữa ảnh tự đăng và ảnh cam thường của các hot girl như Tư Hiểu Địch không còn quá xa lạ. Đã có rất nhiều trường hợp người hâm mộ phải ngã ngửa, "vỡ mộng" khi được diện kiến nhan sắc thật của các "nữ thần MXH". Tại Trung Quốc, các hot girl mạng luôn lạm dụng các phần mềm chỉnh ảnh để có gương mặt hoàn hảo và vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Trình chỉnh ảnh thượng thừa của những hot girl mạng như Tư Hiểu Địch từng khiến netizen liên tiếp phải giật mình vì độ "sống ảo" của họ.

Nhan sắc thật khi "không app" của Tư Hiểu Địch (ảnh trái) khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không thể nhận ra. Ảnh: Sohu.

Với việc phát tán hình ảnh, tin nhắn riêng tư của các sao nam hàng đầu Cbiz lên mạng, Tư Hiểu Địch đã dính đòn trừng phạt. Tất cả bài đăng phơi bày chuyện đời tư của người nổi tiếng do hot girl này đăng tải đều bị xóa sạch trên MXH. Sau đó, loạt tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu của Tư Hiểu Địch đều bị khóa và hạn chế hiển thị khi tìm kiếm.

Về phía các nam nghệ sĩ Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Phạm Thừa Thừa... bị nhắc tên trong vụ việc, đều lên tiếng phủ nhận, tuyên bố khởi kiện người lan truyền tin đồn thất thiệt. Đối mặt với việc bị hàng chục sao nam dọa kiện, Tư Hiểu Địch chẳng những không sợ mà còn lên tiếng thách thức, tố cáo ngược những nghệ sĩ bị bóc mẽ chuyện đời tư đang có ý định bịt miệng cô. "Đã có tin nhắn riêng đe dọa sẽ cho người đến tận nhà xử tôi. Ai sợ thì cứ cho người đại diện đến nhà đối chất, nói chuyện với tôi nhé. Các bạn fan ơi, còn nhớ những gì Ngô Diệc Phàm tự tin nói hồi đó không. Anh ta nói nếu làm sai sẽ đi tù. Và chuyện gì đã xảy ra. Anh ta có thất hứa không", Tư Hiểu Địch chẳng ngại "var" thẳng hàng chục sao nam lẫn công chúng.

Tất cả tài khoản MXH của Tư Hiểu Địch đều bị khóa ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.

