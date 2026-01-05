Cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An liên tục bị phát hiện gian lận tuổi

Nói không với gian lận

Cách đây ít ngày, Thái Bá Bảo Hoàng - cầu thủ hay nhất U11 toàn quốc 2022 và U13 toàn quốc 2024 bị phát hiện vượt hai tuổi so với thời điểm dự giải. Câu chuyện này diễn ra ngay sau khi Bảo Hoàng thuộc nhóm cầu thủ bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) kỷ luật vào ngày 31/12/2025, do thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại U19 Quốc gia 2025/26.

Tiền đạo này chơi cho đội Hoài Đức đã bị cấm thi đấu đến hết giải và nộp phạt 3,75 triệu đồng. Hoạ vô đơn chí với Bảo Hoàng. Người hâm mộ nhận ra cầu thủ này từng giúp SLNA vô địch U11 toàn quốc 2022, đồng thời ẵm giải cầu thủ hay nhất và ghi nhiều bàn nhất. Hai năm sau, anh cùng SLNA vô địch U13 toàn quốc và tiếp tục được chọn là cầu thủ hay nhất giải.

Thái Bá Bảo Hoàng (bìa trái) gian lận 2 tuổi

Vấn đề nằm ở năm sinh. Thái Bá Bảo Hoàng của Hoài Đức, dự vòng loại U19 Quốc gia 2025/26, sinh năm 2009. Trong khi đó, Thái Bá Bảo Hoàng cùng SLNA vô địch hai giải trẻ, lại sinh năm 2011. Điều này không đúng quy định của giải U19 Quốc gia mùa này dành cho cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2010.

“Cầu thủ này ban đầu có năm sinh 2011, nhưng sau khi kiểm tra chúng tôi xác định năm sinh chính xác là 2009", Tổng giám đốc CLB SLNA Hồ Lê Đức thẳng thắn trao đổi với báo giới.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát

1 năm trước, cầu thủ Bùi Văn Bảo của đội trẻ SLNA cũng bị phát hiện gian lận tuổi. Khi ấy, VFF xác định cầu thủ này sinh năm 2010, tức vượt ba tuổi dự giải U11 Quốc gia. Ngay lập tức, Tổ chức điều hành bóng đá Việt Nam đã phạt 10 triệu đồng, cấm U11 SLNA tham gia các giải do VFF tổ chức trong vòng 2 năm.

Sau án phạt kể trên, CLB SLNA cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguồn cơn vụ việc liên quan đến hành vi gian lận tuổi của trường hợp Bùi Văn Bảo. Trong đó, 2 đối tượng (bao gồm cả hiệu trưởng 1 trường tại Tân Kỳ) đã bị khởi tố vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Về phía SLNA, ông Hồ Lê Đức khẳng định đội không có chủ trương gian lận tuổi. Quá trình kiểm tra hồ sơ trước đây còn gặp khó khăn khi dựa hoàn toàn vào giấy tờ gia đình cung cấp, lại có sự tiếp tay làm giả từ một số cá nhân.

Cầu thủ trẻ Bùi Văn Bảo của SLNA bị phát hiện gian lận tuổi

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang đào tạo hơn 200 vận động viên ở các lứa U. Hằng năm, Nghệ An trích ngân sách gần 30 tỉ đồng chi trả các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên và vận động viên. Toàn tỉnh Nghệ An có 25 lớp năng khiếu bóng đá, mỗi lớp có từ 20-25 học viên. Hằng năm, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia thành hai cụm thi đấu, tuyển trạch các em có năng khiếu vào "lò" đào tạo.

Với những học viên trúng tuyển, gia đình sẽ cung cấp giấy khai sinh (bản gốc), học bạ, mã định danh điện tử, xác nhận của cơ quan chính quyền, công an và bản cam kết gia đình về độ tuổi của các em. Được biết, SLNA đã tiến hành ra soát năm sinh của 200 cầu thủ trẻ sau trường hợp của Bùi Văn Bảo, nhằm giảm thiểu “nạn” gian lận tuổi, làm ảnh hưởng danh tiếng của SLNA cũng như tiính công bằng trong phát triển bóng đá nước nhà.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn