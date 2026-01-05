Khỉ đuôi lợn tấn công, người phụ nữ phải khâu 15 mũi

Ngày 5-1, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư vào nhà dân tìm thức ăn, tấn công 1 người dân.

Hình ảnh con khỉ đuôi lợn từ rừng vào nhà dân tìm thức ăn

Theo Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, liên tiếp trong 2 ngày (4-1 và 5-1) một cá thể khỉ (được xác định là khỉ đuôi lợn) bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân.

Cụ thể, vào 7 giờ 45 phút ngày 4-1, con khỉ này từ trên rừng tự nhiên xuống khu dân cư gần rừng tại thôn Khằm và đi vào nhà ông Phạm Bá Diện hái hoa quả trong vườn, đồng thời cắn chết 1 con gà nuôi và ăn 10 quả trứng gà đang ấp.

Tiếp đó, vào 7 giờ ngày 5-1, con khi đuôi lợn tiếp tục từ rừng xuống gia đình ông Hoàng Đình Giang (thôn Khằm; nhà gần bìa rừng) và tấn công bà Phạm Thị Chiến (SN 1958; vợ ông Giang), làm bà bị thương ở 2 cánh tay, phải nhập viện, khâu 15 mũi.

Cánh tay của bà Chiến bị khỉ đuôi lợn tấn công dẫn tới bị thương

Được biết, để xua đuổi đàn khỉ, hiện Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã cử 2 kiểm lâm viên túc trực tại thực địa, phối hợp với thôn, xã theo dõi, kịp thời phát hiện con khỉ trên xuất hiện để xua đuổi.

Khỉ đuôi lợn (do chúng có đuôi giống loài lợn, có tên gọi Macaca leonina, thuộc bộ linh trưởng) là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Loài này nằm trong nhóm IIB thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động