Iran yêu cầu Mỹ thả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei - Ảnh: ROYA NEWS

Theo Hãng tin AFP, ngày 5-1, Iran khẳng định quan hệ với Venezuela vẫn không thay đổi, bất chấp việc Mỹ bắt giữ và đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sang New York để xét xử.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei nhấn mạnh Tehran vẫn sẽ duy trì quan hệ với Caracas trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

“Quan hệ của chúng tôi với tất cả các quốc gia, trong đó có Venezuela, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ tiếp tục như vậy”, ông nói, đồng thời cho biết phía Iran “vẫn đang liên lạc với các nhà chức trách Venezuela” để cập nhật tình hình.

Đặc biệt, Iran lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ ông Maduro trong chiến dịch tập kích vừa qua, yêu cầu trả tự do cho vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela - một đồng minh thân cận của Tehran.

Theo ông Baqaei, việc “nguyên thủ của một quốc gia cùng vợ bị bắt giữ” là hành động phi pháp và “không có gì đáng tự hào”. Ông cho biết Tehran ủng hộ lập trường của người dân Venezuela: tổng thống của họ phải được trả tự do.

Venezuela là một trong những đồng minh thân thiết của Iran tại khu vực Mỹ Latin, với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bất chấp các lệnh trừng phạt và sức ép từ Mỹ.

Trước đó cũng trong ngày 5-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đưa ra những phát biểu được cho là đã ám chỉ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Cụ thể, ông Tập nói rằng thế giới đang trải qua nhiều biến động và “hành động bá quyền đơn phương đang làm suy yếu nghiêm trọng trật tự quốc tế”.

“Các quốc gia cần tôn trọng con đường phát triển do các nhân dân nước khác tự lựa chọn, tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc; đặc biệt các nước lớn càng cần phải đi đầu”, ông Tập phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Bắc Kinh, nhưng không nêu đích danh Mỹ.

Trung Quốc - cũng là một trong những đồng minh quan trọng của Venezuela - đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình, an ninh tại khu vực Mỹ Latin.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 5-1, phía Trung Quốc một lần nữa yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores, đồng thời “chấm dứt việc phá hoại chính quyền Venezuela và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán”, theo NBC News.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ