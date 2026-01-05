Bộ Y tế đề xuất lộ trình miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn

Cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ năm nay, Bộ Y tế đang xây dựng đề án từng bước thực hiện để đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Tiếp nhận người bệnh đến khám sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Bộ Y tế đề xuất lộ trình thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân với 3 giai đoạn:

Giai đoạn 2026-2027, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Bên cạnh đó, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ cận nghèo, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Giai đoạn 2028- 2030, sẽ giảm tiền túi của người dân chi cho dịch vụ y tế xuống còn 30% trở xuống; Tiếp tục tăng tỷ lệ và mức thanh toán bảo hiểm y tế; Tiến hành thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ phòng bệnh.

Giai đoạn 3 là sau năm 2030, sẽ phấn đấu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; Miễn viện phí cho toàn dân trong phạm vi gói dịch vụ cơ bản, mở rộng theo lộ trình và nguồn lực.

Bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai khám và tư vấn cho người bệnh.

Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết: “Dù có thực hiện chính sách miễn viện phí hay không, chúng ta vẫn phải tăng mức đóng bảo hiểm y tế, để bảo đảm đáp ứng yêu cầu điều trị của người dân, cũng như người tham gia bảo hiểm y tế, vì hiện nay mức đóng bảo hiểm y tế ở nước ta rất thấp, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao và mô hình bệnh tật đang làm cho tỷ trọng chi tiêu tiền túi của người dân ngày càng tăng".

Với việc bổ sung hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, thì đến nay đã có 11 nhóm người được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Với những nhóm được hưởng mức chi trả 80-95% chi phí khám chữa bệnh sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

Thứ nhất là trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Thứ hai là người bệnh đến khám chữa bệnh tại trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình, trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y, y tế cơ quan, đơn vị...

Thứ ba là người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (mức này trong năm 2026 là 14,04 triệu đồng).

Nguồn tin: Báo VOV