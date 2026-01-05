Đại học Ngoại thương mở 10 ngành học mới

Sinh viên Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: FTU.

Sáng 5/1, thông tin tới Tri Thức - Znews, bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Ngoại thương, cho biết mùa tuyển sinh năm 2026, trường mở mới 10 ngành đào tạo.

Ngoài ra, trường phát triển 3 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm một chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có. Cụ thể như sau:

Bà Phạm Thanh Hà cho biết các ngành/chương trình trên sẽ tuyển sinh từ năm 2026, dự kiến khoảng 370 chỉ tiêu. Phần lớn các chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên.

Song song với việc mở rộng các ngành và chương trình đào tạo mới, Đại học Ngoại Thương tiếp tục đẩy mạnh áp dụng toàn diện mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp (CDIM) trong tổ chức và triển khai chương trình đào tạo.

Theo đó, các ngành và chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và các xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Việc mở rộng các ngành và chương trình đào tạo mới gắn với việc triển khai toàn diện mô hình CDIM là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển của Đại học Ngoại thương. Điều này nhằm đa dạng hóa lựa chọn học tập cho thí sinh, góp phần đào tạo đội ngũ người học có năng lực nghề nghiệp, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cao với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

Năm 2025, Đại học Ngoại thương tuyển sinh 4.180 chỉ tiêu. Ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất (28,5 điểm).

Tiếp đến là chương trình tiên tiến I-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh; chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế, cùng có ngưỡng trúng tuyển là 28 điểm, còn lại phổ biến 25-27 điểm.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn