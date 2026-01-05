Loại quả xanh lét, sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc đại bổ

Nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào

Đậu rồng được xem là một trong những loại rau giàu protein nhất, có hàm lượng tương đương với đậu nành nếu xét trên cùng một trọng lượng khô. Protein trong đậu rồng chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phục hồi các mô cơ bắp. Đối với những người đang thực hiện chế độ ăn chay hoặc ăn kiêng giảm cân, việc bổ sung đậu rồng vào thực đơn hàng ngày là giải pháp tuyệt vời để đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt đạm, giúp duy trì thể lực và sự dẻo dai cho các hoạt động thể chất.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Hàm lượng vitamin C và vitamin A trong đậu rồng cực kỳ ấn tượng, đây là hai nhân tố then chốt giúp củng cố "hàng rào" bảo vệ cơ thể. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus, trong khi các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân gây ra tình trạng lão hóa sớm và các bệnh mãn tính. Việc tiêu thụ đậu rồng thường xuyên giúp cơ thể hình thành cơ chế tự bảo vệ mạnh mẽ, giúp bạn ít bị ốm vặt và duy trì được sự tươi trẻ từ sâu bên trong tế bào.

Đậu rồng (hay còn gọi là đậu xương rồng, đậu khế) là một loại rau củ quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. (Ảnh: Vietnamnet)

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp và ngăn ngừa loãng xương

Đậu rồng là một kho tàng khoáng chất với lượng canxi, magie và phốt pho dồi dào, những thành phần không thể thiếu để duy trì một hệ khung xương vững chắc. Canxi giúp tăng cường độ đậm đặc của xương, trong khi magie hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi diễn ra hiệu quả hơn. Đặc biệt đối với người cao tuổi và phụ nữ tiền mãn kinh, việc ăn đậu rồng giúp ngăn ngừa hiệu quả các tình trạng loãng xương, đau nhức xương khớp và thúc đẩy quá trình tái tạo sụn khớp, giúp các cử động trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Sự hiện diện của vitamin B2 và vitamin A trong đậu rồng mang lại những lợi ích vô giá cho đôi mắt của bạn. Vitamin A bảo vệ giác mạc và giúp mắt thích nghi tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, trong khi vitamin B2 giúp ngăn ngừa các bệnh lý như đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. Trong thời đại công nghệ hiện nay, khi đôi mắt thường xuyên phải tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, đậu rồng đóng vai trò như một thực phẩm "bổ mắt" tự nhiên, giúp giảm mỏi mắt và duy trì thị lực sáng khỏe lâu dài.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và quản lý cân nặng

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, đậu rồng là thực phẩm lý tưởng để cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ giảm cân tự nhiên. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và loại bỏ các chất độc tích tụ trong hệ tiêu hóa. Đồng thời, chất xơ tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn thèm ăn và hạn chế việc nạp quá nhiều calo vào cơ thể. Việc thêm đậu rồng vào các món salad hoặc món xào không chỉ làm tăng hương vị mà còn giúp bạn quản lý cân nặng một cách hiệu quả và bền vững.

Ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường năng lượng

Đậu rồng chứa một lượng sắt đáng kể, thành phần thiết yếu để tạo ra hemoglobin trong hồng cầu nhằm vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi cơ thể nạp đủ sắt từ đậu rồng, bạn sẽ tránh được các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt do thiếu máu. Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B trong loại đậu này còn giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng một cách nhanh chóng, mang lại cho bạn sự tỉnh táo và sức sống tràn đầy để hoàn thành các công việc hằng ngày một cách tốt nhất.

Tác giả: CTV Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn