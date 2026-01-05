HLV Kim Sang Sik "tái mặt" khi một tiền đạo U23 Việt Nam bỏ dở buổi tập

Theo đó, khi toàn đội đang khởi động, tiền đạo Bùi Vĩ Hào bất ngờ gặp vấn đề ở chân. Cầu thủ sinh năm 2004 tỏ ra đau đớn, buộc ban huấn luyện phải lập tức can thiệp. Sau khi tham khảo ý kiến đội ngũ y tế, HLV Kim Sang Sik quyết định cho Vĩ Hào dừng buổi tập.

Chân sút của Becamex TP.HCM rời sân với dáng đi tập tễnh, nhiều khả năng tái phát chấn thương dây chằng đầu gối.

Vĩ Hào gặp chấn thương khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng.

Trước đó, Vĩ Hào từng đứt dây chằng đầu gối tại AFF Cup 2024 và phải phẫu thuật. Sau gần 8 tháng điều trị, anh mới được gọi trở lại, song đã lỡ hẹn với SEA Games 33.

Việc được triệu tập tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 vì thế mang nhiều kỳ vọng, khi Vĩ Hào được xem là một trong những phương án tấn công quan trọng của đội.

Không chỉ Vĩ Hào, HLV Kim Sang Sik còn đang thấp thỏm chờ tín hiệu tích cực từ tình trạng của Thanh Nhàn. Tiền đạo PVF-CAND từng để lại dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33 và được xem là “quân bài” chiến thuật quan trọng trong cách vận hành hàng công của U23 Việt Nam.

Chính vì vậy, việc Vĩ Hào tái phát vấn đề thể lực ở thời điểm nhạy cảm khiến nỗi lo của ban huấn luyện càng nhân lên. Nếu chấn thương lần này nghiêm trọng, đó sẽ là tổn thất không nhỏ với U23 Việt Nam. Bài toán hàng công vốn đã mong manh nay càng trở nên nan giải với HLV Kim Sang-sik.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia ngày 12/1. Lịch thi đấu dày và cường độ cao đòi hỏi lực lượng phải đạt trạng thái thể chất tốt nhất.

Trong chiều 4/1, Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố danh sách chính thức của U23 Việt Nam, trong đó tiền đạo trẻ Lê Phát không góp mặt. Tuy nhiên, theo quy định, danh sách này vẫn có thể điều chỉnh trước buổi họp kỹ thuật, mở ra khả năng thay đổi vào phút chót.

Trong bối cảnh những trụ cột liên tiếp gặp trục trặc, HLV Kim Sang-sik buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng từng phương án. Quyết định cuối cùng có thể chỉ được đưa ra sát giờ bóng lăn, khi ban huấn luyện có đầy đủ đánh giá về mức độ hồi phục của các cầu thủ. Với U23 Việt Nam lúc này, mỗi buổi tập trôi qua không chỉ là bước chuẩn bị chiến thuật, mà còn là cuộc chạy đua căng thẳng với chấn thương và thời gian.

Tác giả: H.M (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn