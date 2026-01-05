BOT đường tránh TP Thanh Hóa hơn 300 tỉ chính thức thuộc sở hữu toàn dân

Dự án BOT đường tránh quốc lộ 1 ở phía Đông TP Thanh Hóa được xác lập sở hữu toàn dân - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản hình thành từ dự án BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa (tuyến tránh phía Đông) có hiệu lực từ ngày 29-12-2025.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về: thu hồi, tiếp nhận tài sản hình thành từ dự án BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa; công bố chấm dứt quyền thu phí của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định.

Cục Đường bộ có nhiệm vụ tổ chức quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác lập quyền sở hữu toàn dân từ dự án BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

Dự án BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa được khởi công vào tháng 4-2005 và hoàn thành, thu phí sử dụng từ tháng 1-2009 với thời gian thu phí hoàn vốn 7 năm 6 tháng (chưa bao gồm 3 năm thu phí tạo lợi nhuận theo hợp đồng gốc).

Sau khi xác định đủ thời gian hoàn vốn, dự án dừng thu phí từ ngày 10-8-2017 theo quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về xác lập quyền sở hữu toàn dân với dự án BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa, giá trị tài sản nguyên giá của dự án là hơn 632 tỉ đồng. Sau khi trừ đi giá trị đã hao mòn, tính đến ngày 31-12-2025 giá trị còn lại là hơn 305 tỉ đồng gồm các công trình: đường, cầu, trạm thu phí, nhà điều hành và thiết bị phụ trợ…

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có kế hoạch tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ dự án BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa để giao cho Khu quản lý đường bộ I trực tiếp quản lý, tổ chức bảo trì theo quy định.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ