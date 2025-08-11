Không chỉ là thảo dược trong bếp, củ gừng còn có công dụng làm đẹp bất ngờ

Gừng (hay còn gọi là khương, sinh khương, co khinh) là một loại gia vị, thảo dược thuộc họ zingiber officinale, có vị cay, tính ôn. Thân cây gừng thẳng đứng, cao khoảng 1 - 1.5 mét, phát triển chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Trong ẩm thực, gừng đóng vai trò như một loại gia vị. Cả gừng tươi và gừng khô đều được sử dụng rộng rãi. Gừng thường được cho vào các món ăn và đồ uống để làm gia tăng hương vị.

Trong y học, gừng được sử dụng phổ biến với tác dụng phát tán phong hàn và chống nôn ói. Vỏ gừng, hay còn gọi là khương bì, cũng có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng cường chức năng thận và đường tiết niệu. Ngoài ra, gừng cũng có nhiều công dụng tuyệt vời đối với làn da.

Công dụng làm đẹp từ củ gừng

Bảo vệ da chống lão hóa

Gừng rất giàu các chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường lưu thông máu và giảm bớt độc tố. Những chất chống oxy hóa này chống lại các gốc tự do, bảo vệ da. Gừng cũng đồng thời chống lại các dấu hiệu da xỉn màu, vết nhăn, giữ da tươi trẻ.

Làm đẹp da

Trong củ gừng có khoảng 40 hợp chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, tia UV. Các chất này cũng cải thiện độ đàn hồi da, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sắc tố da rất hiệu quả.

Giải quyết gàu

Gừng dùng tính chất khử trùng của nó để giảm nhiễm trùng da đầu và các vấn đề về gàu. Bạn cũng có thể dùng dầu gừng để giải quyết gàu.

Làm sạch mụn

Gia vị mạnh mẽ này rất tuyệt vời trong tác dụng chống mụn vì tính chất khử trùng của nó. Nó cũng có thể hoạt động làm sạch sâu lỗ chân lông bị nghẽn, tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn gây mụn nào.

Kích thích mọc tóc

Khi được dùng thường xuyên, gừng hỗ trợ cho lưu thông máu trong da đầu, kích thích mọc tóc. Nó cũng tăng cường sự khỏe mạnh, sáng bóng của tóc vì hồi phục lại độ ẩm đã mất.

Với tác dụng của các chất dinh dưỡng như phốt pho, kẽm, vitamin, gừng cải thiện tình trạng tóc khô, chẻ ngọn.

