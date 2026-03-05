Uống cà phê với chanh có giảm cân không?

Mặc dù cà phê và chanh mỗi loại đều mang lại lợi ích sức khỏe riêng, việc pha trộn chúng không tự động tạo ra một công thức giảm cân mạnh mẽ. (Ảnh: ITN).

Bài viết này tổng hợp phân tích của chuyên gia, khám phá lợi ích và các tác dụng phụ có thể xảy ra từ sự kết hợp có tính axit này.

Từ một ly nước chanh vào buổi sáng đến một ly cà phê đen trước khi tập luyện, cả hai loại đồ uống đều mang lại lợi ích giảm cân. Do đó, khi mạng xã hội bắt đầu quảng bá cà phê với chanh như một mẹo “đốt mỡ”, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản, kết hợp hai thành phần tăng cường trao đổi chất và theo dõi số cân giảm xuống. Nhưng liệu nó thực sự hiệu quả như kỳ vọng?

Theo chuyên gia y học cổ truyền và sức khỏe đường ruột Dimple Jangda (Ấn Độ), xu hướng này nặng về quảng cáo hơn là khoa học. Mặc dù cà phê và chanh mỗi loại đều mang lại lợi ích sức khỏe riêng, việc pha trộn chúng không tự động tạo ra một công thức giảm cân mạnh mẽ.

Thực tế, sự kết hợp này còn có thể gây kích thích dạ dày và thậm chí ảnh hưởng đến răng của bạn nếu tiêu thụ thường xuyên.

Thực hư cà phê kết hợp với chanh giúp giảm cân

Cà phê chứa caffeine, được biết là có thể tăng cường trao đổi chất và cải thiện sự oxy hóa chất béo. Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition đã liên kết việc tiêu thụ cà phê với việc giảm lượng mỡ tổng thể. Chanh cũng đã được cho là có những lợi ích trao đổi chất khiêm tốn, theo nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (2008).

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng việc kết hợp cà phê và chanh sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân.

“Cà phê có thể tăng mức năng lượng và giúp bạn làm việc chăm chỉ hơn trong các buổi tập luyện, nhưng thêm chanh không tự nhiên tăng cường hiệu quả đó”, Jangda giải thích.

Giảm cân bền vững vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn cân bằng, vận động và sự nhất quán, không phải là các giải pháp nhanh chóng.

Tác dụng phụ tiềm ẩn của việc pha cà phê với chanh

Cả cà phê và chanh đều có tính axit. Khi tiêu thụ cùng nhau, đặc biệt khi đói, chúng có thể gây ra một số tác dụng phụ sau đây:

- Tính axit và cảm giác nóng rát

- Khó tiêu hoặc tiêu chảy

- Khó chịu ở dạ dày

Jangda đặc biệt cảnh báo không nên thêm chanh vào cà phê có chứa sữa, vì điều này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về tiêu hóa.

Sức khỏe răng miệng là một mối quan tâm khác. Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên PLOS One cho thấy nước chanh có khả năng cao gây mòn men răng, hơn nhiều loại đồ uống khác. Tiếp xúc thường xuyên với hỗn hợp có tính axit này làm men răng yếu đi theo thời gian, đặc biệt ở những người có răng nhạy cảm.

Lợi ích của cà phê và chanh

Mặc dù các tuyên bố về giảm cân thiếu bằng chứng, nhưng cả hai thành phần đều có những lợi ích riêng biệt.

Giàu chất chống oxy hóa: Cà phê chứa axit chlorogenic, trong khi chanh cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa thuộc họ cam quýt. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antioxidants (2013) cho thấy cà phê là một trong những nguồn chất chống oxy hóa phong phú nhất trong số các loại đồ uống.

Tăng cường miễn dịch: Chanh chứa khoảng 53 mg vitamin C trên 100 gram (theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Thúc đẩy sức khỏe làn da: Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Bioscience, Biotechnology và Biochemistry cho thấy cà phê có thể cải thiện độ ẩm và chức năng hàng rào của da. Vitamin C trong chanh cũng giúp chống lại căng thẳng oxy hóa, góp phần làm da trông khỏe mạnh và tươi trẻ hơn.

Cà phê và chanh đều có lợi khi sử dụng riêng, nhưng kết hợp lại không phải là cách được khuyến khích để giảm mỡ nhanh hơn. Như Jangda khuyên, hãy thưởng thức cà phê đen để lấy năng lượng và nước chanh để cung cấp độ ẩm vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Nếu bạn gặp khó khăn với axit, trào ngược hoặc răng nhạy cảm, tốt nhất nên tránh kết hợp hai loại axit này.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn