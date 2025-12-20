Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 dự án lớn trên cả nước

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic phân khu B - Ảnh: KHÁNH LINH

Các dự án trải dài từ phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo đến công nghiệp nặng, với tổng mức đầu tư ước khoảng 3,4 triệu tỉ đồng.

Theo đó, tâm điểm của chuỗi sự kiện là lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các dự án được triển khai lần này đều có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư tư nhân chiếm gần 82%, tương đương khoảng 2,8 triệu tỉ đồng, thể hiện vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong đầu tư phát triển.

Khu đô thị thể thao Olympic được xác định là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất, với tổng vốn khoảng 925.000 tỉ đồng. Dự án có diện tích hơn 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, nằm tại cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng. Đây là công trình thể thao cấp quốc gia có diện tích 73,3ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Sân được thiết kế đạt chuẩn FIFA, có mái che đóng mở tự động, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam qua các họa tiết trống đồng Đông Sơn, dự kiến hoàn thành tháng 8-2028.

Song song với Hà Nội, Vingroup cũng khởi công hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn tại các địa phương.

Tại Quảng Ninh, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với diện tích hơn 4.100ha được định hướng trở thành "thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu" bên vịnh di sản.

Tại Khánh Hòa, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô hơn 1.250ha được quy hoạch theo hướng bảo tồn tối đa cảnh quan tự nhiên.

Ngoài ra, các dự án khu đô thị phường Sông Trí (Hà Tĩnh) và khu nhà ở xã hội tại Hưng Yên cũng được khởi công, góp phần mở rộng không gian đô thị và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Vincom Plaza Vinh (Nghệ An) chính thức khai trương, trở thành trung tâm thương mại thứ 90 của hệ thống Vincom trên cả nước. Dự án được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Ở mảng hạ tầng và công nghiệp, Vingroup khởi động dự án công viên công cộng Tuần Châu (Quảng Ninh) quy mô hơn 626ha, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Nhà máy thép VinMetal tại Vũng Áng.

Các dự án này được kỳ vọng đóng góp quan trọng cho chuyển dịch năng lượng xanh, phát triển hạ tầng giao thông và công nghiệp nền tảng.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ