Khai mạc giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ V tranh Cup Nghệ An 24h

Đến dự lễ khai mạc có các đại biểu: Ông Nguyễn Hoài An - Phó ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An, ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, ông Phan Đình Đạt - Bí thư huyện ủy huyện Quỳ Hợp và đại diện đến từ các nhà tài trợ khác.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: "Tiếp nối thành công của 4 lần tổ chức trước, Giải bóng đá năm nay được tổ chức thường niên để nâng cao tinh thần thể thao và sức khỏe của tất cả mọi người cùng như quy tụ được thật nhiều những tấm lòng thơm thảo để sẻ chia bớt những khó khăn cho người dân nghèo tại huyện Quỳ Hợp có thêm một cái Tết đoàn viên ấm no, đủ đầy. Chúc các đội bóng thi đấu đầy nhiệt huyết và chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp".

Ông Nguyễn Đình Tùng - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu

'Là đơn vị thụ hưởng, UBND huyện Quỳ Hợp rất cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm. Sau khi tiếp nhận những tấm lòng, chúng tôi sẽ lựa chọn những hoàn cảnh xứng đáng để trao những món quà này. Hy vọng 'Xuân Yêu Thươn'g các mùa sắp tới sẽ lam tỏa đến nhiều địa phương hơn nữa' - Ông Nguyễn Đình Tùng - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức khác. Ban tổ chức giải đấu bóng đá Xuân Yêu Thương xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, các đội bóng tham dự và sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân cho giải đấu lần thứ V.

Đại diện huyện Quỳ Hợp nhận các món quà của các đơn vị ủng hộ

Trong lễ khai mạc giải, BTC đã phát động quyên góp, ủng hộ người nghèo đón Tết đúng như tinh thần của giải đấu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ giành tặng cho người dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đây là địa phương xa huyện lỵ và cực kỳ khó khăn của huyện Quỳ Hợp. Ngoài giao thông cách trở, năm vừa rồi hàng trăm hộ dân nơi đây phải đối mặt với tình trạng nhà bị sụt lún chưa rõ lý do, cuộc sống vô cùng bất an.

Các đại biểu tham dự chương trình cùng nhau đóng góp vào thùng từ thiện

Giải bóng đá từ thiện Xuân Yêu Thương lần V năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng gồm: Sở Giao thông vận tải, huyện Quỳ Hợp, Tập đoàn Thiên Minh Đức, Tập đoàn TTG Holding, Công ty CP xây dựng Nagroup, Địa ốc Fuji-Fujiland, Bệnh viện Quốc tế Vinh và Công ty TNHH thang máy Strongplus Việt Hàn. Các đội sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội nhất bảng sẽ tranh cúp vàng, hai đội nhì bảng sẽ tranh cúp bạc.

Sự góp mặt hàng loạt sao V.league như thủ môn Trần Đức Cường, Hồ Khắc Ngọc, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Đình Thắng, Đặng Hữu Phước, Thái Bảo Trung cùng các ngôi sao phủi hàng đầu xứ Nghệ như: Ngô Hoàng Thịnh, Trần Đình Đồng, Quang Tình, Hải Nam, Vũ Quốc Hưng, Vũ Nghệ, Sầm Ngọc Đức, Hồ Khắc Ngọc, Đình Bảo thi đấu cho các đội, chắc chắn sẽ mang tới nhiều trận cầu hấp dẫn, tạo nên những bữa tiệc bóng đá cống hiến dành cho người hâm mộ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội bóng tham dự giải

Chia sẻ với PV, cầu thủ Quang Tình cho biết: “Thi đấu rất nhiều giải đấu, nhưng Xuân Yêu Thương vẫn mang tới một cảm giác đặc biệt khi được biết đây là sự kiện chung tay của những nhà hảo tâm hướng tới đồng bào xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Đó thực sự là hành động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam chúng ta. Lần đầu tiên tôi thi đấu cho Quỳ Hợp sẽ là một cảm giác rất thú vị và vinh dự. Bằng khả năng của bản thân, tôi sẽ nỗ lực giúp cho đội thi đấu thành công, qua đó mang tới món quà năm mới ý nghĩa dành cho người hâm mộ Quỳ Hợp nói chung, và người dân xã Châu Hồng nói riêng”.

“Hôm nay, tất cả chúng tôi sẽ thi đấu và trình diễn những pha bóng đẹp mắt trên tinh thần giao lưu, học hỏi và fair play, đồng thời những pha bóng đẹp mắt cũng chính là sự tri ân đến các vị khách mời đã đến đây” – tiền vệ Hồ Khắc Ngọc chia sẻ thêm.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra 4 trận thi đấu, giữa Nagroup gặp Thiên Minh Đức; Đội bóng Quỳ Hợp gặp Fuji Land; Sở GTVT gặp BV Quốc tế Vinh và Thang máy Strongplus gặp TTG Holding. Các đội bóng đã bước vào thi đấu vòng loại với tinh thần thể thao cao thượng, các cầu thủ luôn tự tin, nhiệt tình, tạo ra được những pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn