8 đội bóng tranh tài tại Xuân Yêu Thương mùa thứ 5

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Xuân Yên Thương mùa thứ 4 đã không thể tổ chức theo thể thức nhiều đội bóng tranh tài, thay vào đó là trận giao hữu bóng đá giữa các ngôi sao Sông Lam Nghệ An và đội bóng mang tên đơn vị tổ chức Nghệ An 24H Plus. Số tiền quyên góp để xây quỹ từ thiện, mang tới 500 suất quà và nhiều tặng phẩm có giá trị trên 500 triệu đồng gửi đến bà con dân tộc Đan Lai, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Chương trình xuân yêu thương mùa 4 đã mang những món quà Tết ý nghĩa đến với người dân tộc Đan Lai ở Con Cuông, Nghệ An

Sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát cơ bản, mọi hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được phép hoạt động trở lại trên cả nước, Xuân Yêu Thương mùa thứ 5 sẽ tiếp tục được tổ chức với sự góp mặt của 8 đội bóng mạnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giải đấu sẽ được diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2022 trên sân bóng Số 1, số 55 đường Tuệ Tĩnh, T.P Vinh (Nghệ An). Vào chiều ngày 29/11, tại Canh Ngọ Quán số 2, đường Nguyễn Phong Sắc, T.P Vinh (Nghệ An), BTC Xuân Yêu Thương mùa thứ 5 đã tổ chức buổi đấu giá chiếc áo thi đấu của thủ môn Trần Nguyên Mạnh có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Việt Nam.

BTC giải đấu xuân yêu thương đã đấu giá thành công áo số của thủ môn Nguyên Mạnh với số tiền là 50 triệu đồng

Chương trình kết thúc tốt đẹp, chiếc áo của thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã thuộc về Ồng Chu Đức Gu Lít – Đại diện tập đoàn Thiên Minh Đức với số tiền đấu giá lên tới 50 triệu đồng. Cho đến ngày 1/12/2022, BTC Xuân Yêu Thương lần thứ 5 đã nhận đăng ký của 6 đội bóng tham gia. Bao gồm:

1. FC Thiên Minh Đức

2. FC UBND huyện Qùy Hợp

3. FC Bệnh viện Quốc tế Vinh

4. FC Công ty CP xây dựng Nagroup

5. FC Địa Ốc Miền Trung – FUJI LAND

6. TTG Holding

8 đội bóng bóng sẽ được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội đứng thứ nhất mỗi bảng sẽ giành quyền chơi trận chung kết tranh cup Vàng, hai đội đứng thứ nhì sẽ đá trận tranh cup Bạc. Theo điều lệ của giải đấu sẽ không giới hạn trình độ của các cầu thủ, điều này hứa hẹn sẽ mang đến một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. Nhưng trên hết, đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp, cá nhân được giao lưu, kết nối, cùng lan tỏa tình yêu thương, ủng hộ những mảnh đời khó khăn có được cái Tết ấm no hơn.

“Xuân Yêu Thương” lần thứ 5 – 2023 sẽ xây dựng quỹ thiện nguyện mang đến cho người dân nghèo thuộc xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đây là địa phương xa huyện lỵ và cực kỳ khó khăn của huyện Quỳ Hợp. Ngoài giao thông cách trở, năm vừa rồi hàng trăm hộ dân nơi đây phải đối mặt với tình trạng nhà bị sụt lún chưa rõ lý do, cuộc sống vô cùng bất an. Với mong muốn chia sẻ được nhiều hơn nữa những khó khăn với bà con xã Châu Hồng, Xuân Yêu Thương lần thứ 5 hy vọng sẽ nhận được nhiều sự đóng góp, chung tay của cộng đồng để người dân nơi đây có thêm một cái Tết đoàn viên ấm no, đủ đầy.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn